У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку
фото: Marketing Media Review

«Главком» є інформаційним партнером PR-марафону

У Києві розпочався великий галузевий PR-марафон 2025 – простір професійної дискусії, присвячений новій мові комунікацій. Організатори декларують фокус на автентичності брендів, правдивості наративів та відповідальності бізнесу перед суспільством. Про це повідомляє «Главком».

У марафоні заплановано десятки виступів і дискусій, із повним зануренням у реальні кейси, кризові сценарії та нові правила публічної репутації. Перші сесії відкривають розмову про дизайн як репутаційну мову бренду, роль амбʼєнт-реклами у містах, FMCG-комунікації та поведінкові очікування до банківських інституцій.

PR-марафон 2025 – простір відображень, де виклики реальності формують нову мову комунікацій.

У фокусі події – практичні алгоритми для кризових ситуацій, сила соціальної емоції, партнерства бізнесу з державою, PR через YouTube і B2B, людський голос бренду, ризики автоматизації та межа штучного інтелекту у комунікації.

Захід проходить понад 10 років під егідою медіа про маркетинг та комунікації MMR.ua й бізнес/медіа бюро Ekonomika+. Цьогорічний PR-марафон присвячений питанням довіри, прозорості та ефективної комунікації у складних інформаційних умовах. Програма заходу охоплює чотири основні напрями:

  • Люди та довіра – інструменти побудови персональної та корпоративної репутації, соціальна відповідальність, «людський голос» бренду як новий стандарт спілкування.
  • Бізнес і стратегія – роль PR у топменеджменті, вимірюваність результатів, ROI, баланс між інноваціями та ресурсами, а також питання інхаус-відділу чи незалежної агенції.
  • Технології та майбутнє професії – вплив ШІ, даних та аналітики на роботу комунікаційників, етична інтеграція технологій та нові канали впливу.
  • Суспільство й кризостійкість – антикризові практики, швидка реакція на помилки, кейси, що демонструють, як бренди зберігають довіру у кризові ситуації.

Серед спікерів марафону – Ксенія Сікорська (ПУМБ), Андрій Здесенко (корпорація «Біосфера»), Сергій Костя (Bolt), Олександра Гнатик (Eva), Ірина Метньова (Vandog Agency), Олена Осипчук (SOCAR Energy Ukraine), Володимир Соболев («Ковальська», викладач kmbs і SKVOT), Катерина Гуленок (BROCARD), Ірина Шинкаренко «Епіцентр К», Анна Захараш («Дарниця»), Володимир Гайдаш («АрселорМіттал Кривий Ріг»), Олександра Погоріла (UAgency) та інші провідні експерти ринку.

У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку фото 1

Під час заходу відбудеться церемонія нагородження Конкурсу PR-кейсів, що демонструє найуспішніші проєкти брендів та формує нові стандарти професійності.

Програма заходу включає кілька великих панельних дискусій:

  • Антикризові комунікації 3.0: як діяти у світі миттєвих репутаційних ризиків
  • Майбутнє PR-ринку: факапи, недосяжне й нові точки росту
  • Соціальна відповідальність-2025: дії замість декларацій
  • AI у PR: автоматизація чи втрата людського виміру

Завершує день блок про медіаспоживання та зміну уваги аудиторій у 2025 році.

