У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку

У Києві розпочався великий галузевий PR-марафон 2025 – простір професійної дискусії, присвячений новій мові комунікацій. Організатори декларують фокус на автентичності брендів, правдивості наративів та відповідальності бізнесу перед суспільством.

У марафоні заплановано десятки виступів і дискусій, із повним зануренням у реальні кейси, кризові сценарії та нові правила публічної репутації. Перші сесії відкривають розмову про дизайн як репутаційну мову бренду, роль амбʼєнт-реклами у містах, FMCG-комунікації та поведінкові очікування до банківських інституцій.

PR-марафон 2025 – простір відображень, де виклики реальності формують нову мову комунікацій.

У фокусі події – практичні алгоритми для кризових ситуацій, сила соціальної емоції, партнерства бізнесу з державою, PR через YouTube і B2B, людський голос бренду, ризики автоматизації та межа штучного інтелекту у комунікації.

Захід проходить понад 10 років під егідою медіа про маркетинг та комунікації MMR.ua й бізнес/медіа бюро Ekonomika+. Цьогорічний PR-марафон присвячений питанням довіри, прозорості та ефективної комунікації у складних інформаційних умовах. Програма заходу охоплює чотири основні напрями:

Люди та довіра – інструменти побудови персональної та корпоративної репутації, соціальна відповідальність, «людський голос» бренду як новий стандарт спілкування.

Бізнес і стратегія – роль PR у топменеджменті, вимірюваність результатів, ROI, баланс між інноваціями та ресурсами, а також питання інхаус-відділу чи незалежної агенції.

Технології та майбутнє професії – вплив ШІ, даних та аналітики на роботу комунікаційників, етична інтеграція технологій та нові канали впливу.

Суспільство й кризостійкість – антикризові практики, швидка реакція на помилки, кейси, що демонструють, як бренди зберігають довіру у кризові ситуації.

Серед спікерів марафону – Ксенія Сікорська (ПУМБ), Андрій Здесенко (корпорація «Біосфера»), Сергій Костя (Bolt), Олександра Гнатик (Eva), Ірина Метньова (Vandog Agency), Олена Осипчук (SOCAR Energy Ukraine), Володимир Соболев («Ковальська», викладач kmbs і SKVOT), Катерина Гуленок (BROCARD), Ірина Шинкаренко «Епіцентр К», Анна Захараш («Дарниця»), Володимир Гайдаш («АрселорМіттал Кривий Ріг»), Олександра Погоріла (UAgency) та інші провідні експерти ринку.

Під час заходу відбудеться церемонія нагородження Конкурсу PR-кейсів, що демонструє найуспішніші проєкти брендів та формує нові стандарти професійності.

Програма заходу включає кілька великих панельних дискусій:

Антикризові комунікації 3.0: як діяти у світі миттєвих репутаційних ризиків

Майбутнє PR-ринку: факапи, недосяжне й нові точки росту

Соціальна відповідальність-2025: дії замість декларацій

AI у PR: автоматизація чи втрата людського виміру

Завершує день блок про медіаспоживання та зміну уваги аудиторій у 2025 році.