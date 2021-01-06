Курьезные фото вредных котов, которые спят где угодно, но не на своих лежанках

«В доме пять кроватей и десять стульев. Он сидит на яйцах»

Где спят ваши коты? Одни хозяева любят лежать на кровати вместе со своими пушистиками, другие же полагают, что у хвостатых должна быть своя постель и никаких посягательств на человеческое место.

Но знаете что? Котам на все эти людские правила абсолютно начихать, и спать они будут где угодно, но только не на своих лежанках! Мы собрали для вас доказательства.

«Провел эксперимент. Вывод: лежанки для кошек — пустая трата денег», «В доме пять кроватей и десять стульев. Он сидит на яйцах», «У него есть около семи кошачьих кроватей, но он предпочитает висеть на спинке стула. Почему?!», «Зачем ложиться на кошачью постель, если вместо нее можно использовать корзину с фруктами?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!