В Дании для детей сняли мультсериал, в котором мужчина решает все проблемы с помощью пениса

Мультфильмы предназначены для детей от четырех до восьми лет

В Дании выпустили детский мультсериал про мужчину с самым длинным пенисом в мире. Эпизоды «Джон Диллерманд» (фамилия главного героя — датский синоним слова «пенис») транслируют по каналу для детей DR Ramasjang датской телерадиовещательной корпорации Danish National TV

Мультфильмы предназначены для детей от четырех до восьми лет. Первый эпизод вышел 2 января. За три дня опубликовано уже 14 серий. В них главный герой пытается использовать удлиняющийся пенис, чтобы упростить себе жизнь или помочь другим, однако все время попадает в нелепые ситуации. Например, в одной из серий он с помощью пениса ворует сосиски с завода, но в итоге случайно засовывает свой половой орган в конвейер. В другом эпизоде он, привязанный за пенис, летает на воздушных шарах.

На странице DR Ramasjang в фейсбуке развернулась полемика по поводу нового мультсериала. Кто-то требует удалить эпизоды, пишет, что они пропагандируют педофилию. Другие защищают проект, благодарят канал за юмор, который бросает вызов «тошнотворному» контенту из инстаграма.

В Danish National TV подчеркивают, что проект не о сексуальности и не имеет никакого отношения к движению #MeToo. Глава DR Ramasjang Мортен Сков Хансен сказал, что критика мультсериала была ожидаемой, но авторы проекта получили и много хороших отзывов от родителей, «которые использовали сериал, чтобы поговорить со своими детьми о теле».