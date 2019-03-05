Владимир Остапчук показал «попу как у Ким»



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Настя Каменских и Владимир Остапчук

Известный телеведущий снял пародию на клип Насти Каменских

Ведущий «Инспектор. Города» Владимир Остапчук взорвал сеть своей первой пародией на песню «Попа как у Ким» Насти Каменских.

Шуточный клип шоумен выложил на YouTube. В музыкальном ролике Владимир вспоминает Олю Полякову, Тину Кароль, Олега Винника, Mонатика и других украинских звезд.

«Я, конечно, понимаю секси формы и мировые имена вроде Ким Кардашьян, но, черт возьми, наши звезды и ближе, и круче!, - так прокомментировал забавное видео Остачук.