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    Курьез

    Владимир Остапчук показал «попу как у Ким»

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    Настя Каменских и&nbsp;Владимир Остапчук - Владимир Остапчук показал «попу как у Ким»
    Настя Каменских и Владимир Остапчук

    Известный телеведущий снял пародию на клип Насти Каменских

    Ведущий «Инспектор. Города» Владимир Остапчук взорвал сеть своей первой пародией на песню «Попа как у Ким» Насти Каменских.

    Шуточный клип шоумен выложил на YouTube. В музыкальном ролике Владимир вспоминает Олю Полякову, Тину Кароль, Олега Винника, Mонатика и других украинских звезд.

    «Я, конечно, понимаю секси формы и мировые имена вроде Ким Кардашьян, но, черт возьми, наши звезды и ближе, и круче!, - так прокомментировал забавное видео Остачук.

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