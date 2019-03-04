Александр Педан спас человека



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Александр Педан

Популярный телеведущий вытащил мужчину из горящей машины

Этот случай с Александром Педаном больше напоминает эпизод из экшна. Но это реальная история, произошедшая недавно.

«Я ехал по проселочной дороге и увидел машину, которая горела в кювете, – говорит ведущий Нового канала. – Там уже были люди. Они пытались добраться до кабины, и я начал им помогать. Вместе вытащили мужчину из горящего авто. Так совпало, что на тот момент я проходил курс «дайвера-спасателя», и мы как раз закончили теоретическую и должны были начать практическую часть обучения. Поэтому я знал, как провести осмотр пострадавшего».

Когда приехала скорая помощь, новоиспеченные спасатели вместе с Александром Педаном помогли положить травмированного водителя на каталку. Однако тут произошло еще кое-что невероятное.

«В тот момент кто-то громко крикнул: «Сейчас взорвется!», – вспоминает телеведущий. – Мы, как в кино, бежали с каталкой и бедной медсестрой».

Пострадавший назвал ведущего своим ангелом-хранителем и сказал, что без него в больницу не поедет. Фактически прозвище Александр «Ангел» Педан, которое он получил в Comedy Club Ukraine, настигло телеведущего спустя годы!

«Всю дорогу в скорой он держал меня за руку. Рассказывал, что видел смерть, – говорит Александр Педан. – Я спросил, на кого она похожа. Тот, пребывая в шоке, ответил, что на его девушку. И я попросил мужчину никогда не рассказывать ей об этом, ни-ко-гда (смеется). Потом узнал у пострадавшего контакты родных и позвонил им. Уехал я только когда убедился, что с ним все будет хорошо».

Александр Педан рассказывает, что водитель, которого спас, не узнал на тот момент в нем ведущего Нового канала. Но после того как ему об этом сообщили, нашел Александра в Instagram и поблагодарил.