Известный телеведущий перепел хит Олега Винника (видео)



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Александр Скичко

Александр Скичко спел одну из самых популярных песен Олега Винника

Одним из участников шоу «Дивовижні люди» стал уникальный «человек-реверс» Дмитрий Куценко, который способен переворачивать слова, как магнитофон – он научился петь задом наперед тысячи песен. В рамках задания звездные эксперты загадывали композиции украинских артистов, которые герой должен был исполнить в реверсном порядке.

Маша Ефросинина пожелала, чтобы Дмитрий спел задом наперед мегапопулярную композицию Олега Винника «Нино».

«Однажды я обняла Олега Винника в одном шоу, после этого ко мне на улице подошла женщина и сказала: «Извините, пожалуйста, вы мне не очень интересны, но вас обнимал Винник. Можно я к вам прислонюсь?» Так что – да, я загадала нашему герою хит «Нино», – отметила Маша Ефросинина.

Сама Маша петь отказалась, поэтому исполнить эту композицию решил Александр Скичко. Под аккомпанемент рояля ведущий проекта представил новую версию нашумевшего хита. Не смогли удержаться и начали подпевать Александру и зрители в зале, и эксперты проекта.

«Это самый счастливый момент в моей жизни», – прокомментировал свое выступление ведущий. В то же время, эксперты отметили, что у Александра очень неплохие вокальные данные.

А теперь, читатели Scotch, могут послушать, как звучит хит Винника задом наперед.