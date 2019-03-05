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    Шоу-биз

    Известный телеведущий перепел хит Олега Винника (видео)

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    Александр Скичко - Известный телеведущий перепел хит Олега Винника (видео)
    Александр Скичко

    Александр Скичко спел одну из самых популярных песен Олега Винника

    Одним из участников шоу «Дивовижні люди» стал уникальный «человек-реверс» Дмитрий Куценко, который способен переворачивать слова, как магнитофон – он научился петь задом наперед тысячи песен. В рамках задания звездные эксперты загадывали композиции украинских артистов, которые герой должен был исполнить в реверсном порядке.

    Маша Ефросинина пожелала, чтобы Дмитрий спел задом наперед мегапопулярную композицию Олега Винника «Нино».

    «Однажды я обняла Олега Винника в одном шоу, после этого ко мне на улице подошла женщина и сказала: «Извините, пожалуйста, вы мне не очень интересны, но вас обнимал Винник. Можно я к вам прислонюсь?» Так что – да, я загадала нашему герою хит «Нино», – отметила Маша Ефросинина.

    Сама Маша петь отказалась, поэтому исполнить эту композицию решил Александр Скичко. Под аккомпанемент рояля ведущий проекта представил новую версию нашумевшего хита. Не смогли удержаться и начали подпевать Александру и зрители в зале, и эксперты проекта.

    «Это самый счастливый момент в моей жизни», – прокомментировал свое выступление ведущий. В то же время, эксперты отметили, что у Александра очень неплохие вокальные данные.

    А теперь, читатели Scotch, могут послушать, как звучит хит Винника задом наперед.

    Стоит отметить, что шоу «Дивовижні люди» – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В украинском варианте проекта, которій выходит на телеканале «Украина», борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

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