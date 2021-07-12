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    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото

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    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото

    Когда наняли не очень внимательных работников

    «У тебя была одна единственная работа, но даже ее ты умудрился провалить» — наверняка именно с такой формулировкой были уволены дизайнеры, строители и продавцы из этого материала. Начиная от неправильно установленных порогов и заканчивая кривой дорожной разметкой — собрали худшие провалы работников, которые точно действуют по принципу «один раз отмерь, семь раз отрежь».

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    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото
    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото
    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото
    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото
    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото
    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото
    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото
    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото

    «Когда наняли не очень внимательных работников», «Выглядит очень круто и одновременно грустно. Круто — для перфекционистов, грустно — для владельцев зерна», «Ну даже цвет намекал, как все нужно было сделать», «Когда наняли сотрудника, работающего по принципу «и так сойдет»», «На этот снимок физически больно смотреть», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Этих горе-работников наверняка уволили за их провалы. Курьезные фото