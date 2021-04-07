Британка с инвалидностью стала моделью вопреки всему и поделилась секретом успеха

По информации издания, девушку заметили представители модельного агентства

Жительница Англии с инвалидностью стала моделью вопреки травле со стороны окружающих и рассказала об успехе. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 18-летняя Ханна Харпин (Hannah Harpin) родилась с синдромом Хэя-Уэллса, также известным как эктодермальная дисплазия — заболевание, которое приводит к аномальному развитию черепно-лицевых структур и конечностей. Помимо этого девушка страдает от глухоты и алопеции (патологический процесс, характеризующийся нарушением синхронности волосяных циклов и интенсивной утратой волос).

Харпин призналась, что большую часть жизни над ней издевались из-за внешности. «Люди всегда смеялись надо мной на улице. Все считали, что я лысая, потому что у меня рак. Один парень однажды плюнул в меня, а его друзья засняли это на видео. В течение многих лет у меня были ужасные мысли о самоубийстве из-за подобных ситуаций», — сказала она.

По информации издания, девушку заметили представители модельного агентства Zebedee Management, которое специализируется на моделях разнообразных типажей и стремится к прогрессивному восприятию красоты и инвалидности. «Теперь я чувствую себя сильнее. Для меня очень важный шаг. Я очень хочу общаться и помогать всем людям, которые столкнулись с такими же трудностями, как я. Я хочу быть образцом для подражания и помогать в борьбе с дискриминацией», — заявила Харпин.

Героиня материала посоветовала читателям не обращать внимания на обидчиков и добиваться своих целей. «Нормально быть тем, кто вы есть. Если вы чувствуете какую-либо дискриминацию, постарайтесь не держать зла на обидчика. Лучше попробуйте поговорить с ним. Ведь добро селит в наших сердцах любовь и подавляет негатив. Распространяйте любовь, а не ненависть, и любите себя», — подчеркнула англичанка.

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