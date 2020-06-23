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    Жизнь

    Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на семейной вилле в Дубае

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    Виктория и Дэвид Бекхэм - Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на семейной вилле в Дубае
    Виктория и Дэвид Бекхэм
    instagram.com/victoriabeckham/

    Квартиру в башне Бурдж-Халифа Бекхэм купил в 2009 году за 4 миллиона фунтов стерлингов

    46-летняя Виктория Бекхэм вместе с семьей отметила День отца, опубликовав поздравление для 45-летнего Дэвида Бекхэма от их дочери Харпер, но это были не единственные кадры, которыми дизайнер поделилась в соцсети по случаю праздника. Виктория опубликовала еще и семейный портрет, сделанный на фоне бассейна под палящим солнцем. Как отмечает западная пресса, снимок был сделан в Дубае, где супруги владеют недвижимостью.

    «С Днем отца! Мы все очень сильно любим тебя», - адресовала она эти строки своему мужу Дэвиду.

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    Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

    Некоторое время назад в Дубае у него и Виктории была вилла, купленная за 1,3 миллиона фунтов стерлингов в 2002 году, и квартира в небоскребе Бурдж-Халифа. Дэвид якобы подарил виллу родителям Виктории, Тони и Джеки Адамс, а сам с женой и детьми недолго прожил в том доме. Но если судить по свежей фотографии в инстаграме его жены, доступ к вилле они не потеряли.

    Квартиру в башне Бурдж-Халифа Бекхэм купил в 2009 году за 4 миллиона фунтов стерлингов. Однако большую часть времени Дэвид и Виктория проводят в родной Англии, где владеют домами в Лондоне и Котсуолд-Хилс. А недавно семья пополнила свой портфель недвижимости квартирой в Майами.

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