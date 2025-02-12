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Литва приготувала приємні бонуси для українських біженців-студентів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Литва приготувала приємні бонуси для українських біженців-студентів
Гроші призначаються студентам, які вступили до університетів Литви у 2022-2023 роках та продовжують навчатися
фото з відкритих джерел

Виділені кошти розподілять на два основні напрями

Уряд Литви ухвалив рішення спрямувати майже 32 мільйони євро на освіту українців, які прибули до країни через повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє LRT.

Виділені гроші розподілять на два основні напрями:

  • €3 млн – на компенсацію вартості навчання та стипендії для українців у литовських вишах;
  • €28,7 млн – на навчання українських дітей у муніципальних і приватних школах за програмами дошкільної, передшкільної та загальної освіти.

Міністерство освіти, науки та спорту Литви спочатку планувало виділити на підтримку студентів €4,2 млн, але Міністерство фінансів скоригувало суму до 3 млн. Таку суму й затвердив уряд.

Гроші призначаються студентам, які вступили до університетів Литви у 2022-2023 роках та продовжують навчатися. Державне фінансування для випускників українських шкіл, які вступили до литовських вишів, припинилося з вересня 2024 року, але деякі університети покривають їхнє навчання власним коштом.

Відомо, що рішення про фінансування з 1 вересня ухвалять пізніше, коли буде відома точна кількість студентів.

Раніше ми писали, що український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) представив переклад мінізвіту PISA-2022 «Формування фінансової грамотності учнівства: роль батьківства й соціально-економічних передумов». Дослідження показало, що 18% підлітків не досягли базового рівня фінансової грамотності, що означає їхню неспроможність застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях.

Дослідження виявило значний розрив у знаннях між підлітками з різним соціально-економічним статусом. Учні з благополучних сімей набрали в середньому на 87 балів більше, ніж їхні однолітки з менш забезпечених родин. Це перевищує один рівень кваліфікації (75 балів), що свідчить про нерівні стартові можливості у фінансовій освіті.

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Теги: університет Литва студенти навчання гроші фінансування

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