Авіакатастрофа у Вашингтоні: відео моменту зіткнення
У США літак з понад 60 людьми на борту зіткнувся з гелікоптером
У мережі з’явилося відео моменту зіткнення пасажирського літака рейсу 5342 компанії American Airlines та гелікоптера американської армії Black Hawk.
CNN зазначає, що гелікоптер армії США, який зіткнувся з пасажирським літаком, на момент інциденту здійснював тренувальний політ.
🇺🇸У США пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом pic.twitter.com/7VQuaDY99S— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Проте поки невідомо, звідки Black Hawk злетів до зіткнення.
Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Під час зіткнення літак заходив на посадку.
🇺🇸 Момент зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk pic.twitter.com/jUuHAH1xpl— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.
За даними American Airlines, на борту було 60 пасажирів і чотири екіпажі.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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