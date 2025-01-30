Авіакатастрофа у Вашингтоні: відео моменту зіткнення

Рятувальна операція після падіння літака у Вашингтоні

У США літак з понад 60 людьми на борту зіткнувся з гелікоптером

У мережі з’явилося відео моменту зіткнення пасажирського літака рейсу 5342 компанії American Airlines та гелікоптера американської армії Black Hawk.

CNN зазначає, що гелікоптер армії США, який зіткнувся з пасажирським літаком, на момент інциденту здійснював тренувальний політ.

Проте поки невідомо, звідки Black Hawk злетів до зіткнення.

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з вертольотом. Під час зіткнення літак заходив на посадку.

🇺🇸 Момент зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk pic.twitter.com/jUuHAH1xpl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025

Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines і було регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Воно вилетіло із Вічіто, штат Канзас.

За даними American Airlines, на борту було 60 пасажирів і чотири екіпажі.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.