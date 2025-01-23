Мобілізації студентів та викладачів: міністр Лісовий зробив заяву

За словами очільника Міністерства освіти, жодних обговорень з приводу мобілізації студентів чи викладачів на урядовому рівні не відбувається

Раніше стало відомо, що через колізію в урядовій постанові викладачів та студентів у літні місяці можуть мобілізувати ТЦК

Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не передбачається. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За словами міністра, жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.

«Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих центральними органами виконавчої влади стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію», – зазначив він.

Нагадаємо, народний депутат Роман Грищук заявив, що у новій постанові Кабінету міністрів, яка набула чинності 16 січня, є певні неточності, які стосуються мобілізації викладачів та студентів.

Нардеп наголошує, що два ключові абзаци постанови викликають занепокоєння та потенційно суперечать закону про мобілізацію. Зазначається, що ця постанова встановлює обмежену відстрочку для студентів та аспірантів на один семестр, але не більше шести місяців. Відстрочка для науково-педагогічних працівників – до кінця навчального року.

Грищук вважає, що такі умови створюють значні ризики. Зокрема, невизначеність статусу викладачів та студентів у літні місяці та потенційну можливість мобілізації студентів під час канікул.

Як повідомлялося, проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде.

До слова, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу увагу привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання у вишах зросла до 23,7 тис. грн.