Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Мобілізації студентів та викладачів: міністр Лісовий зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мобілізації студентів та викладачів: міністр Лісовий зробив заяву
За словами очільника Міністерства освіти, жодних обговорень з приводу мобілізації студентів чи викладачів на урядовому рівні не відбувається
фото з відкритих джерел

Раніше стало відомо, що через колізію в урядовій постанові викладачів та студентів у літні місяці можуть мобілізувати ТЦК

Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не передбачається. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За словами міністра, жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.

«Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих центральними органами виконавчої влади стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію», – зазначив він.

Нагадаємо, народний депутат Роман Грищук заявив, що у новій постанові Кабінету міністрів, яка набула чинності 16 січня, є певні неточності, які стосуються мобілізації викладачів та студентів.

Нардеп наголошує, що два ключові абзаци постанови викликають занепокоєння та потенційно суперечать закону про мобілізацію. Зазначається, що ця постанова встановлює обмежену відстрочку для студентів та аспірантів на один семестр, але не більше шести місяців. Відстрочка для науково-педагогічних працівників – до кінця навчального року.

Грищук вважає, що такі умови створюють значні ризики. Зокрема, невизначеність статусу викладачів та студентів у літні місяці та потенційну можливість мобілізації студентів під час канікул.

Як повідомлялося, проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде.

До слова, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу увагу привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання у вишах зросла до 23,7 тис. грн. 

Читайте також:

Теги: мобілізація студенти вчитель Оксен Лісовий Міністерство освіти і науки бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народний депутат вже підготував звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та планує направити депутатські пропозиції щодо виправлення ситуації
Студентів і викладачів можуть мобілізувати? Нардеп вказав на ризики постанови Кабміну
Сьогодні, 14:20
Лікарку затримано під час чергової передачі неправомірної вигоди
Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом
Сьогодні, 13:45
Росія поширила фейк про мобілізацію підлітків на Сумщині
На Сумщині масово мобілізовують підлітків? Центр протидії дезінформації спростував фейк
Вчора, 18:52
Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2025»​​ Конкурс проходитиме у два тури
Понад пів сотні освітян з Вінниччини подались на конкурс «Учитель року-2025»
18 сiчня, 12:49
ТЦК може мобілізувати військовозобовʼязаних працівників критичних підприємств у разі втрати статусу критичності
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
8 сiчня, 09:12
Випадок щодо анулювання бронювання заброньованого працівника пов'язаний з технічними проблемами
Миколаївський ТЦК прокоментував заяву нардепа про мобілізацію заброньованих співробітників
6 сiчня, 21:46
Людмила Костюк та її улюбленець
Волинянка мобілізувалася до війська разом із котом
5 сiчня, 19:33
Новим законом про мобілізацію скасовано статус обмежено придатний до військової служби
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
4 сiчня, 13:36
Дія бронювання від мобілізації продовжена
Кабмін продовжив на місяць дію бронювання від мобілізації: кого стосується
24 грудня, 2024, 19:34

Наука та освіта

Мобілізації студентів та викладачів: міністр Лісовий зробив заяву
Мобілізації студентів та викладачів: міністр Лісовий зробив заяву
Студентів і викладачів можуть мобілізувати? Нардеп вказав на ризики постанови Кабміну
Студентів і викладачів можуть мобілізувати? Нардеп вказав на ризики постанови Кабміну
Центр протидії дезінформації прокоментував заяву про мобілізацію 18-річних студентів
Центр протидії дезінформації прокоментував заяву про мобілізацію 18-річних студентів
Науковці вперше створюватимуть розробки на замовлення держави: уряд затвердив проєкти
Науковці вперше створюватимуть розробки на замовлення держави: уряд затвердив проєкти
Міноборони пояснило, що чекає на студентів, які не складуть іспит з військової підготовки
Міноборони пояснило, що чекає на студентів, які не складуть іспит з військової підготовки
НМТ-2025: стало відомо, як нараховуватимуться бали з кожного предмету
НМТ-2025: стало відомо, як нараховуватимуться бали з кожного предмету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 січня 2025
28K
Філарет – 96. Свято самотнього патріарха
19K
Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів
11K
Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні
7023
АРМА повідомила, де зберігаються арештовані гроші Крупи

Новини

Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
У Києві повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 04:59
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Сьогодні, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Вчора, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Вчора, 00:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua