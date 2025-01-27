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У Києві ділки пропонували посвідчення водія без іспитів та навчання за $1 тис.

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві ділки пропонували посвідчення водія без іспитів та навчання за $1 тис.
39-річний киянин за гроші пропонував бажаючим пройти навчання у автошколі без фактичного відвідування занять
фото: Національна поліція України, Facebook

Інструктор пропонував охочим оформити фіктивне навчання у автошколі та сприяти успішній здачі іспитів з водіння

У столиці знешкоджено схеми ділків, які «торгували впливом» у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Повідомляється, що у Києві інструктор з водіння пропонував своїм учням допомогу у складанні теоретичних та практичних іспитів. Він запевняв, що має знайомих, які у гарних стосунках з керівником одного з сервісних центрів Черкащини. А тому його учні гарантовано здадуть теоретичний та практичний іспит.

Після отримання згоди зловмисник направляв «клієнтів» до своїх спільників, які нібито мали організувати успішне проходження екзаменів за $1 тис. 

Оперативники ДВБ продовжують протидіяти ділкам, які наживаються на сервісних центрах МВС та своїми діями завдають їм репутаційних ударів
Оперативники ДВБ продовжують протидіяти ділкам, які наживаються на сервісних центрах МВС та своїми діями завдають їм репутаційних ударів
фото: Національна поліція України, Facebook

Крім того, інструктор пропонував охочим оформити фіктивне навчання у автошколі та сприяти успішній здачі іспитів з водіння.

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Голосіївського управління поліції Києва зібрали доказову базу протиправної діяльності всіх фігурантів.

Після отримання документів про фіктивне закінчення навчального курсу, «курсантам» гарантувалася успішна здача іспитів у одному із столичних ТСЦ
Після отримання документів про фіктивне закінчення навчального курсу, «курсантам» гарантувалася успішна здача іспитів у одному із столичних ТСЦ
фото: Національна поліція України, Facebook

Інший 39-річний киянин за гроші пропонував бажаючим пройти навчання у автошколі без фактичного відвідування занять. А після отримання документів про фіктивне закінчення навчального курсу, гарантував успішну здачу іспитів у одному зі столичних територіальних сервісних центрів МВС. Його оперативники столичного управління ДВБ та слідчі Печерського управління поліції затримали під час отримання частини грошей.

39-річний киянин за гроші пропонував бажаючим пройти навчання у автошколі без фактичного відвідування занять, його затримано під час отримання частини грошей
39-річний киянин за гроші пропонував бажаючим пройти навчання у автошколі без фактичного відвідування занять, його затримано під час отримання частини грошей
фото: Національна поліція України, Facebook

Наразі всім фігурантам оголошено про підозру за ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, у Дніпрі лікарі військово-лікарської комісії ставили чоловікам фейкові діагнози ВІЛ для уникнення мобілізації. Встановлено, що військовозобов'язані, які проходили ВЛК в одному з місцевих РТЦК та СП, могли за $10 тис. замовити у фігурантів «послугу» зі зняття з військового обліку. Зазначається, що у цій справі правоохоронці провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Вилучено, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до незаконної діяльності.

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Теги: Київ гроші водій навчання поліція іспит

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