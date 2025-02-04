Актора та викладача Сомова разом із колегою звинувачено у приниженні студентів

Сомов кидав у студентів пляшки з водою, а учні «виконували його забаганки», зокрема купували цигарки або зефір

Актора та викладача Київського національного університету технологій і дизайну (КНУТД) Лева Сомова разом із колегою Валерією Демченко звинуватили у цькуванні студентів. Про систематичні приниження протягом всього навчання написала акторка театру імені Марії Заньковецької Олександра Мироненко.

За словами Мироненко, перше, що сказав студентам Сомов було: «Я вас ненавиджу». Спочатку вони подумали, що це такий жарт, але далі викладач дозволяв собі й інші принизливі вислови.

Лев Сомов казав студентам: «Ви виродки», «Ви курс г*вна», «Ви ох*їли». Крім того, жінка розповіла, як викладач кидав у них пляшки з водою, та щоб довести, що «вони хороші», учні мали «виконувати його забаганки», тобто збігати купити цигарки або зефір.

Мироненко пригадала, як викладав Лев Миколайович. Жінка пише, що одного разу під час постановки уривка з пʼєси в однієї зі студенток не вийшло зіграти здивування і тоді Сомов вирішив бути її партнером у сцені. Дівчина мала повернутися до нього та відіграти момент, який не виходив у неї.

Вони починають грати сцену, тут дівчинка має повернути голову, і в цей момент, як стверджує Мироненко, викладач плює студентці в обличчя і каже: «От саме таке здивування мені було потрібне»

Також Олександра Мироненко зазначила, що Сомов зовсім не сприймав жодні стосунки на курсі, а дівчину та хлопця, які зустрічалися, не випускав на сцену місяцями. Викладач казав: «Ви тільки тр*хатися хочете, тварюки ви, тварюки». Акторці, після того, як дізнався, що її колишній хлопець з театру Франка, заявив: «Мироненко, ти повинна лягати не перед Франківськими кобелями, а тільки перед моїми ногами».

Мироненко написала, що все таки найболючішою темою для неї була тема зовнішнього вигляду.

«Спочатку він просто казав мені, що якщо не схудну, то буду грати мамок та колгоспних працівників. А потім він перестав називати мене на ім'я і сказав «Поки ти не схуднеш, я буду називати тебе Товста жопа або Товстожопик» так і сталося. І кожного разу коли я провинилась він наголошував що я товста, то професійно непридатна. І ось тоді мене зламали я зовсім перестала їсти, я тільки багато читала та виснажувала себе тренуваннями» , – розповідає акторка.

Жінка ще пила різні ліки, їжу, яку передавали батьки віддавала, а ще викликала блювання, якщо вона зривалася, щоб поїсти. Коли Мироненко схудла, викладач почав називати її по імені та хвалити.

Мироненко просить не мовчати та наголошує, що готова допомогти тим, кому це потрібно Фото: Facebook-сторінка Олександри Мироненко

«Коли почалась війна я пішла від нього, пішла до іншого майстра і звичайно стала ворогом. Він поїхав до Мукачева і взяв з собою молодших на курс від нас студентів, щоб вони там грали вистави, ті кого він не так сильно любив жили в школі в жахливих умовах які непридатні для того, щоб жити довгий термін. Холодна вода та немає нормальної їжі, а те що там відбувалось в моральному плані я навіть не зможу це описати. Моя історія це підтримка всіх тих хто постраждав та зараз знаходиться з тиранами. Якщо ви бачите в цих історіях себе єдиний вихід це йти, повірте якщо ви хвилюєтесь з приводу професії й куди мені піти, я не втратила себе в професії, а тільки здобула, бо зрозуміла що помираю» , – розповідає Олександра Мироненко.

Мовчала девʼять років

Ще однією історією про Лева Сомова поділилася Стефані Ставицька, яка у 17 років навчалася у нього. Жінка пише, що мовчала девʼять років. Саме стільки часу пройшло, з моменту, як вона пішла з курсу.

«Пішла після того, як він мене вдарив. Вийшов до мене на сцену та вдарив мене по обличчю. 17-річну дівчину. За те, що я не повторила фразу в тій самій інтонації яку показав мені він. До цього на протязі 30 хвилин репетиції доводив мене доводив до сліз натискаючи на самі болючі місця в моєму житті, такі як: «ти ходиш по сцені як проститутка. Як твоя мама. Не дивно, що від вас батько пішов», – написала Ставицька.

Стефані розповіла свою історію та закликала інших не мовчати Фото: Facebook-сторінка Стефані Ставицької

Коментар викладачки

Допис Олександри Мироненко прокоментувала Валерія Демченко, яка також викладає у майстерні.

«А чого мене не тегнула, Саш? Я маю фігурувати, як співучасник. Бо це і моя майстерня також. Мені шкода, що ти так це пам'ятаєш. Точніше, тільки це. Про Мукачево – не треба. Тебе там не було. А от наш третій викладач – був. І в нього була одна задача... але то мій біль. Я давала вам, що могла. Коли могла і не могла. Так само як і Льова. Вибач мене, що не зреагувала. Я мало працювала з вашим курсом. І шкодую про це. Особисто за тобою – мені шкода, але я радію Твоїм успіхам. Всі знають, що ми – театральні божевільні. І так, нам багато ще треба вчитися ВЧИТИ. Але ніколи в нас не було і в думках принизити чи самоствердитись за рахунок студентів. Я матерюсь і буваю взривною. Але за кожного свого студента я порву. І Ти це знаєш», – написала Демченко.

За словами викладачки, вони «ніколи в серці не мали злого умислу». Демченко підкреслила, що і вона, і Сомов змінилися, стали краще.

Нагадаємо, що у соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи». У них жінки розповідають про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися. «Главком» зібрав історії деяких українок.

Наразі у Facebook під хештегом «Не мовчи» 6,9 тис. публікацій. Окрім жінок, які зазнали насильства, підключаються небайдужі люди, які наголошують, що такі ситуації – не норма, з цим треба боротися.