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Мобілізація студентів та викладачів: Міноборони роз'яснило правила надання відстрочки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мобілізація студентів та викладачів: Міноборони роз'яснило правила надання відстрочки
Студенти можуть оформити відстрочку у зв’язку із навчанням у застосунку «Резерв+»
фото з відкритих джерел

Поки в реєстрі зазначається, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відстрочку

Міністерство оборони спростувало інформацію про мобілізацію студентів та викладачів. Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Як зазначає Міноборони, надання відстрочки здобувачам професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інтернів і докторантів, а також  викладачам регламентується законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Водночас постановою Кабінету міністрів від 31 грудня 2024 року №1558 внесено важливі зміни. Тепер чітко визначено правила надання відстрочки для здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Хто матиме відстрочку

Студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі – тривалістю 12 місяців в рік).

«Принципова новація полягає в тому, що тепер здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Раніше саме такою була вимога законодавства під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації», – йдеться в заяві.

Як зазначає відомства, інформація про студентів міститься в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Поки в реєстрі зазначається, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відстрочку.

Як отримати відстрочку

Наразі студенти можуть оформити відстрочку у зв’язку із навчанням у застосунку «Резерв+». Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки відбувається онлайн. Це значить, що здобувачу освіти не потрібно кожні шість місяців (раніше кожні три місяці) звертатися до ТЦК та СП.

Для студентів, які не мають можливості або бажання користуватися «Резерв+», передбачено окрему процедуру. Вони мають раз на пів року у своєму навчальному закладі отримати витяг з ЄДЕБО та звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП для продовження відстрочки.

Для викладачів умови отримання відстрочки не змінилися. Вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами на навчальний рік, який триває з 1 вересня по 31 серпня (включаючи канікули і відпустку), якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу. 

Міноборони наразі працює над інтеграцією реєстрів з Міністерства освіти і науки для автоматичного обміну інформацією та надання відстрочок науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. Це значно спростить процедуру та зменшить паперову бюрократію.

«Принципово важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, народний депутат Роман Грищук заявив, що у новій постанові Кабінету міністрів, яка набула чинності 16 січня, є певні неточності, які стосуються мобілізації викладачів та студентів.

Нардеп наголошує, що два ключові абзаци постанови викликають занепокоєння та потенційно суперечать закону про мобілізацію. Зазначається, що ця постанова встановлює обмежену відстрочку для студентів та аспірантів на один семестр, але не більше шести місяців. Відстрочка для науково-педагогічних працівників – до кінця навчального року.

Грищук вважає, що такі умови створюють значні ризики. Зокрема, невизначеність статусу викладачів та студентів у літні місяці та потенційну можливість мобілізації студентів під час канікул.

Як повідомлялося, проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде.

До слова, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу увагу привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання у вишах зросла до 23,7 тис. грн. 

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Теги: бронювання від мобілізації мобілізація студенти вчитель Міноборони

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