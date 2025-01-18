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Міноборони пояснило, що чекає на студентів, які не складуть іспит з військової підготовки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Міноборони пояснило, що чекає на студентів, які не складуть іспит з військової підготовки
У 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку, однак першокурсників вона не стосуватиметься
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Нову дисципліну у вишах буде запроваджено із 1 вересня 2025 року

Проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. У разі, якщо не скласти іспит або відмовитись від присяги, продовжувати навчання не вийде, повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

«Хочу підкреслити те, що вона (БЗВП – ред.) є обов’язкова для всіх. І якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його на «незадовільно», якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах», – сказав Мельник.

Із 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку. Вона складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний – обов'язковий для чоловіків. Водночас якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

Раніше у Міноборони зазначали, що базова загальновійськова підготовка для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року.

За повідомленням, курс передбачає 300 академічних годин і складатиметься з двох частин:

  • теоретична – 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у закладах освіти;
  • практична – 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

Міноборони повідомляло, що президент Володимир Зеленський 15 січня підписав законопроєкт щодо змін до закону України про військовий обов’язок і військову службу. Закон передбачає зміни щодо прийняття громадян України на військовий облік, а також їх медичне обстеження під час проходження базової загальновійськової підготовки

18 травня минулого року набрав чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов’язані, призовники і резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Оновити дані можна у мобільному застосунку «Резерв+».

Раніше повідомлялося, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Нагадаємо, у 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку. Однак першокурсників вона не стосуватиметься.

Як відомо, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу увагу привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання у вишах зросла до 23,7 тис. грн. 

До слова, за період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях.

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Теги: Міноборони студенти закон Володимир Зеленський навчання президент законопроєкт іспит

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