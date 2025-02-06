Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну
Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли підготовку у Франції
Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
За його словами, літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.
Нагадаємо, перші три модернізовані винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F мали прибути до України ще 20 січня 2025 року.
Зазначається, що літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ. Загалом Україна має отримати до десяти таких бойових машин.
Передача Mirage 2000-5F стала можливою завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч із артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.
Так, українські пілоти та механіки сьогодні, 25 грудня, завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання. Вона тривала пів року.
Коментарі — 0