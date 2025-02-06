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Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну
Літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ
фото: Dassault Aviation

Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли підготовку у Франції

Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами Mirage були ще й Бразилія та Катар. Mirage використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інші.

Нагадаємо, перші три модернізовані винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F мали прибути до України ще 20 січня 2025 року. 

Зазначається, що літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ. Загалом Україна має отримати до десяти таких бойових машин.

Передача Mirage 2000-5F стала можливою завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч із артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.

Так, українські пілоти та механіки сьогодні, 25 грудня, завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання. Вона тривала пів року.

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Теги: міністр політ літак навчання Україна озброєння винищувач Франція авіація

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Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну
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