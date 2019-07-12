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    Жизнь

    Mattel выпустили Барби в образе Дэвида Боуи

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    Mattel выпустили Барби в образе Дэвида Боуи

    Кукла выглядит также, как музыкант во время выступлений в 1972 году

    Компания-производитель детских игрушек Mattel представила новую коллекционную куклу Барби, вдохновленную Зигги Стардастом — мессией из космоса, одним из самых узнаваемых образов музыканта Дэвида Боуи.

    Как и Боуи, рыжеволосая кукла одета в блестящий полосатый костюм, красные сапоги на платформе, а на лбу у нее сияет золотой диск. Барби полностью стилизована под альтер эго музыканта — вплоть до прически. Она выглядит точно так же, как и Боуи во время выступлений в 1972-73 годах. Стоимость куклы — $ 50.

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    Mattel выпустили Барби в образе Дэвида Боуи
    Mattel выпустили Барби в образе Дэвида Боуи
    Mattel выпустили Барби в образе Дэвида Боуи

    Напомним, что ранее компания по производству детских игрушек запланировала на осень выпуск кукол на инвалидных колясках и с протезами.

    Всего в коллекции будет около 100 кукол. Среди них темнокожая Барби с вьющимися волосами, кукла с пышной фигурой, Барби в инвалидной коляске, а также кукла со съемной ногой-протезом. Новые модели призваны отражать современный мир и продвигать разнообразие.

    Джерело: Buro 24/7

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