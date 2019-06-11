Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби



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Девушка гордится своим внешним видом

21-летняя жительница Софии Андреа Иванова утверждает, что с детства ей хотелось стать похожей на любимую игрушку. Девушка начала трансформацию своего внешнего вида в прошлом году.

В начале процесса преображения Ивановой сильно накачали губы гиалуроновой кислотой. Несколько раз Андреа начинало казаться, что их объем уменьшается. Тогда студентка вновь обращалась к медикам, и те еще вводили гиалуроновую кислоту в ее губы.

Девушка также сделала операцию по увеличению груди. В итоге Иванова подвергла себя 15 косметическим процедурам. «Я их не считала, может быть, и больше. По крайней мере, раз в месяц. Мне хотелось иметь именно такие губы, как на картинках», – рассказала Андреа The Sun.

Чтобы еще больше походить на куклу Барби, студентка красит волосы в светлый оттенок. Каждый день Иванова делает яркий макияж с накладными ресницами.