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    Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби

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    instagram.com/andrea.andrea345/ - Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби
    instagram.com/andrea.andrea345/

    Девушка гордится своим внешним видом

    21-летняя жительница Софии Андреа Иванова утверждает, что с детства ей хотелось стать похожей на любимую игрушку. Девушка начала трансформацию своего внешнего вида в прошлом году.

    В начале процесса преображения Ивановой сильно накачали губы гиалуроновой кислотой. Несколько раз Андреа начинало казаться, что их объем уменьшается. Тогда студентка вновь обращалась к медикам, и те еще вводили гиалуроновую кислоту в ее губы.

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    Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби
    Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби
    Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби
    Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби
    Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби
    Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби
    Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби
    Студентка прошла через 15 процедур, чтобы выглядеть как кукла Барби
    instagram.com/andrea.andrea345/

    Девушка также сделала операцию по увеличению груди. В итоге Иванова подвергла себя 15 косметическим процедурам. «Я их не считала, может быть, и больше. По крайней мере, раз в месяц. Мне хотелось иметь именно такие губы, как на картинках», – рассказала Андреа The Sun.

    Чтобы еще больше походить на куклу Барби, студентка красит волосы в светлый оттенок. Каждый день Иванова делает яркий макияж с накладными ресницами.

     

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