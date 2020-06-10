$100 миллионов. Столько заплатят Бейонсе за работу в трех мультфильмах Disney



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Американская поп-певица Бейонсе

Звезда подписала выгодный контракт

В 2019 году на экраны вышла киноверсия анимационной классики Disney «Король лев». Бейонсе в этом фильме исполнила часть песен и озвучила Налу. На днях зарубежные журналисты узнали о том, что руководителям популярной анимационной студии очень понравилось работа популярной певицы.

Как утверждают репортеры издания The Sun, они предложили Бейонсе поучаствовать еще в трех ближайших проектах. Одним из них будет продолжение фильма «Черная пантера», которое выйдет уже в 2021 году. О следующих пока ничего не известно.

«Руководители Disney понимают, что Бейонсе идеально подходит для их бренда. И «Король лев» стал лишь очередным доказательством», — пояснили инсайдеры репортерам. По их словам, сама артистка тоже совсем не против подобной работы.

При этом интернет-пользователи далеко не в восторге от такой перспективы. По их мнению, Бейонсе занимает место Меган Маркл, ведь именно она недавно работала со знаменитой анимационной студией.