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    Жизнь

    $100 миллионов. Столько заплатят Бейонсе за работу в трех мультфильмах Disney

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    Американская поп-певица Бейонсе&nbsp; - $100 миллионов. Столько заплатят Бейонсе за работу в трех мультфильмах Disney
    Американская поп-певица Бейонсе 

    Звезда подписала выгодный контракт

    В 2019 году на экраны вышла киноверсия анимационной классики Disney «Король лев». Бейонсе в этом фильме исполнила часть песен и озвучила Налу. На днях зарубежные журналисты узнали о том, что руководителям популярной анимационной студии очень понравилось работа популярной певицы.

    Как утверждают репортеры издания The Sun, они предложили Бейонсе поучаствовать еще в трех ближайших проектах. Одним из них будет продолжение фильма «Черная пантера», которое выйдет уже в 2021 году. О следующих пока ничего не известно.

     «Руководители Disney понимают, что Бейонсе идеально подходит для их бренда. И «Король лев» стал лишь очередным доказательством», — пояснили инсайдеры репортерам. По их словам, сама артистка тоже совсем не против подобной работы.

    При этом интернет-пользователи далеко не в восторге от такой перспективы. По их мнению, Бейонсе занимает место Меган Маркл, ведь именно она недавно работала со знаменитой анимационной студией.

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