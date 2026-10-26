107-річний ветеран Другої світової війни з Уельсу розкрив секрет довголіття

107-річний чоловік розповів, як він стежить за фігурою

Найстаріший мешканець Уельсу, 107-річний Оуен Файлер, розповів про секрет свого довголіття. Чоловік зізнався, що ніколи не очікував дожити до такого поважного віку. Про це пише «Главком» із посиланням на The Economic Times.

Оуен Файлер народився 1919 року в місті Кумбран у графстві Торвайн. Під час Другої світової війни він служив у Королівському валлійському стрілецькому полку, а також у військовій поліції. Чоловік вважає, що його секрет довголіття не полягає в правилах чи особливих рецептах. Однак у його житті важливу роль відіграють наполеглива праця та усвідомлений підхід до справ.

Також довгожитель назвав свою улюблену страву – рибу з картоплею фрі. «Я жив на рибі та картоплі фрі», – розповів він. Найбільше чоловік любить рибу хек або тріску з картоплею. Водночас довгожитель стежить за розміром порцій і намагається не переїдати.

До 107-го дня народження ветерана благодійна організація, яка підтримує військовослужбовців та їхні родини, підготувала пам’ятний щит на знак визнання його військової служби. Також для Файлера підготували урочистий прийом із червоною доріжкою в кінотеатрі Market Hall Cinema у Брінмаурі, графство Бланау-Гвент. Під час кіносеансу показали комедію 1955 року «One Good Turn» за участю одного з улюблених акторів ветерана, Нормана Віздома.

Нагадаємо, ветеран Другої світової війни Рон Летерен, який відзначив 103-річчя, розповів, що допомагає йому зберігати міцне здоровʼя та довге життя. 103-річний Рон Летерен мешкає в Англії. Раніше він працював вчителем та директором шкіл, а згодом опанував професію інспектора освіти.

До слова, Вільям Едді Міллер, який свого часу брав участь у бойових діях Корейської війни, відзначив свій 100-й день народження. Він розповів про свою історію та поділився секретом свого довголіття, він живе за простим правилом: рано лягати спати й рано прокидатися.