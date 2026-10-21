Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Гордон відзначив 59-річчя відтисканням від підлоги (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Дмитро Гордон має традицію до свого дня народження
фото: кадр із відео

Дмитро Гордон побив власний рекорд з відтискань

Сьогодні, 21 жовтня, український журналіст Дмитро Гордон святкує день народження, йому виповнилося 59 років. Він традиційно відзначив свято у спортзалі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Гордона у Facebook.

Дмитро Гордон щороку на свій день народження робить відтискання від підлоги. 58 років не стали виключенням, тож журналіст показався у спортзалі та зробив майже 70 відтискань.

Іменинник стартував з активними відтисканнями, а вже на останніх підходах сповільнився. Та попри це в нього вийшло побити власний минулорічний рекорд – 69 відтискань. У 2025 році у віці 58 років він зробив відповідну кількість вправ. «69 відтискань від підлоги. З днем народження мене! Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть фашистським окупантам», – зазначив Гордон.

До слова, Дмитро Гордон займається спортом, про що розповідає у своїх соцмережах. Також грає у футбол.

Нагадаємо, український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон заявив, що перестав вітати співачку Софію Ротару з днем народження, і пояснив причину. За його словами, раніше він мав чудові стосунки з Софією Ротару.

До слова,  журналіст Дмитро Гордон розповів, що завдяки сеансам відомого екстрасенса Анатолія Кашпіровського його син позбувся інурезу. Журналіст підкреслив, що спостерігав за ефектом на власні очі. 

Читайте також:

Теги: Дмитро Гордон день народження спорт здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Резцової виникли проблеми з патронами
Біатлоністка Резцова поскаржилася на проблеми з патронами в Росії
1 жовтня, 09:10
Дональд Трамп вбрався у зимовий одяг, коли на вулиці температура сягала +18 °C
У пальто та рукавичках в +18. Трамп занепокоїв мережу незвичним виглядом (фото)
24 вересня, 12:04
Мама Анна разом з немовлятами
Унікальні пологи: у Рівному двійнята народилися з різницею у понад три доби
26 вересня, 17:15
Корисні звички здатні вплинути на тривалість життя
Секрет довголіття. Вчені назвали дві прості поради, які продовжують життя
28 вересня, 18:37
Марі Роза 17 вересня відзначила 111-й день народження
Пережила Другу світову та коронавірус. 111-річна мешканка США розкрила секрет довголіття (фото)
2 жовтня, 18:35
Аліна Доротюк розповіла, які робила пластичні операції, крім зменшення грудей
Телеведуча Аліна Доротюк розповіла, як зменшила груди 10-го розміру (фото)
12 жовтня, 19:44
Однією з найбільших зірок команди буде Міланія Кохан, чий брат Михайло Кохан є чинним чемпіоном Юнацьких Олімпійських Ігор
Визначився склад делегації України на юнацькі Олімпійські ігри у Дакарі
1 жовтня, 18:09
Етап Кубка світу з п'ятиборства мав відбутися у Каунасі з 13 по 17 квітня 2027 року
Литва втратила етап Кубка світу з п'ятиборства, бо відмовилася впускати спортсменів з РФ
19 жовтня, 14:01
Активність Сонця з 17 по 18 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 жовтня: якою буде сонячна активність
17 жовтня, 05:00

Відео

Гордон відзначив 59-річчя відтисканням від підлоги (відео)
Гордон відзначив 59-річчя відтисканням від підлоги (відео)
З цигаркою та вином на тлі палаючого Парижу. Пара вразила мережу реакцією на протести (відео)
З цигаркою та вином на тлі палаючого Парижу. Пара вразила мережу реакцією на протести (відео)
Працює за корм. Кіт Анатолій став працівником магазину на Дніпропетровщині (фото)
Працює за корм. Кіт Анатолій став працівником магазину на Дніпропетровщині (фото)
Трамп виклав ШІ-відео з тигром, який убив мешканця Британії
Трамп виклав ШІ-відео з тигром, який убив мешканця Британії
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
68K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Сьогодні, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua