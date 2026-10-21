Гордон відзначив 59-річчя відтисканням від підлоги (відео)

Дмитро Гордон побив власний рекорд з відтискань

Сьогодні, 21 жовтня, український журналіст Дмитро Гордон святкує день народження, йому виповнилося 59 років. Він традиційно відзначив свято у спортзалі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Гордона у Facebook.

Дмитро Гордон щороку на свій день народження робить відтискання від підлоги. 58 років не стали виключенням, тож журналіст показався у спортзалі та зробив майже 70 відтискань.

Іменинник стартував з активними відтисканнями, а вже на останніх підходах сповільнився. Та попри це в нього вийшло побити власний минулорічний рекорд – 69 відтискань. У 2025 році у віці 58 років він зробив відповідну кількість вправ. «69 відтискань від підлоги. З днем народження мене! Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть фашистським окупантам», – зазначив Гордон.

До слова, Дмитро Гордон займається спортом, про що розповідає у своїх соцмережах. Також грає у футбол.

Нагадаємо, український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон заявив, що перестав вітати співачку Софію Ротару з днем народження, і пояснив причину. За його словами, раніше він мав чудові стосунки з Софією Ротару.

До слова, журналіст Дмитро Гордон розповів, що завдяки сеансам відомого екстрасенса Анатолія Кашпіровського його син позбувся інурезу. Журналіст підкреслив, що спостерігав за ефектом на власні очі.