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Досі грає на фортепіано. 100-річна піаністка назвала головні правила довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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100-річна Глорія не пропускає занять із фортепіано та відвідує симфонічні оркестри
фото: Todaу.com

Американка розповіла, як прожити довше

100-річна американка Глорія з дитинства грає на фортепіано. Любов до музики піаністка не втратила, тож і досі практикує. Жінка не сподівалася прожити ціле століття, однак своїм довгим життям вона завдячує кільком правилам. Про це пише «Главком» із посиланням на Todaу.com.

Глорія вирішила не розкривати свого прізвища, однак поділилася деякими фактами зі свого життя. Жінка народилася та виросла в Міссурі у багатодітній родині. Вона була найстаршою в родині, своє дитинство жінка пригадує як щасливе, хороше та приємне.

У дитинстві вона навчилася грати на фортепіано. Після навчання працювала секретаркою на музичному факультеті Вашингтонського університету. Проте для піаністки немає вершини професіоналізму, тож вона й досі вдосконалює свої навички.

Жінка не сподівалася, що доживе до 100 років. «Те, що я прожила стільки років, безумовно, мене здивувало», – зізналася вона. Американка поділилася своєю мудрістю та правилами, які є секретом її довголіття.

Вдячність

Досі грає на фортепіано. 100-річна піаністка назвала головні правила довголіття фото 1
фото: Todaу.com

Глорія радить завжди бути вдячними іншим. На її думку, треба залишатися позитивним, але водночас мати й тверезий погляд на життя. «Я завжди була вдячною, скромною і намагалася дивитися на речі з правильної перспективи. Не варто надто зосереджуватися на собі чи мати манію величі», – сказала жінка.

До того ж довгожителька запевняє, що секретів вдячності немає, її потрібно практикувати щодня: «Будьте щасливі тими роками, які маєте. Будьте вдячними за кожен день. Кожен день важливий. Я просто дуже смиренно вдячна, ось і все».

Родина

100-річна жінка радить не залишатися наодинці та підтримувати зв’язок із родиною. Жінка має трьох дітей та двох онуків. «Ми всі дуже близькі. Мені подобається проводити з ними час, і я дуже стараюся бути для них хорошою матір’ю. Я спілкуюся з ними щодня. Вони також цікавляться музикою, і ми говоримо про найрізноманітніші речі», – поділилася пенсіонерка.

Розвиток

Досі грає на фортепіано. 100-річна піаністка назвала головні правила довголіття фото 2
фото: Todaу.com

Довгожителька закликає займатися саморозвитком. Вона не лише займається музикою, але й читає книжки про науки, цікавиться історією.

Найбільше їй подобається астрономія. На її думку, астрономія допомагає поглянути на світ ширше. «Це дає змогу уявити, що відбувається там, у відкритому космосі. Мені здається, кожен дивиться в небо, бачить зорі й замислюється, що ж вони собою являють», – вважає вона.

Музика

Звісно ж, життя Глорії не обходиться без музики. Попри свій вік, вона продовжує грати на фортепіано та наголошує на регулярності занять. Найбільше Глорія любить класичну музику. Вона відвідує симфонічні оркестри разом зі своїми дітьми.

Нагадаємо, танцівниця Наталі Грогер напередодні свого дня 100-річчя розкрила секрети довголіття, які допомагають їй не лише жити довше, а й почуватися краще попри поважний вік. Наталі Грогер живе в будинку для людей похилого віку в Нью-Джерсі. Вона має двох дітей, чотирьох онучок і шістьох правнуків та називає себе матріархом родини, яка об'єднує чотири покоління.

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Теги: довголіття поради музикант США здоров'я

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