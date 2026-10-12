Препарат, який врятує недоношених дітей. Від чого захищає «Бейфортус», який Україні дали безплатно

Лікарів в Україні виявилися неготовими до застосування «Бейфортусу», каже Федір Лапій

Україна отримала безплатно препарат «Бейфортус», який захищає немовлят від тяжкого перебігу респіраторно-синцитіальної вірусної інфекції. РСВ є однією з основних причин госпіталізації дітей першого року життя. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

«Ті, хто працює з немовлятами, передчасно народженими немовлятами, або дітьми, які мають супутні патології, зокрема, з дихальною системою, дуже бояться цього вірусу (РСВ – «Главком»). Бо він є чи не єдиною причиною запалення дуже дрібних бронхів. Такий стан називається бронхіоліт, і він нагадує тяжку пневмонію, коли є брак кисню. Цей вірус може спричиняти і пневмонію у дітей. Визначити межу між бронхіолітом і пневмонією лікарям дуже складно. Таких дітей госпіталізують», – зазначив фахівець.

Федір Лапій зазначив, що сезон РСВ триває з жовтня до березня-квітня, а пік захворюваності припадає на січень. Вірус є однією з основних причин госпіталізації дітей першого року життя, а також може спричиняти тяжкі ускладнення в літніх людей. У старших дітей інфекція зазвичай перебігає як звичайна застуда, проте імунітет до РСВ нестійкий, тому можливі повторні зараження.

Лапій пояснив, що розробка препаратів для захисту від РСВ тривала десятиліттями. Понад 10 років тому з’явився палівізумаб, який застосовували для недоношених дітей і немовлят із вродженими серцевими чи бронхолегеневими патологіями. Однак для підтримання захисту його потрібно було вводити щомісяця протягом сезону.

«Ми зараз говоримо про групу надвисокого ризику – недоношені діти чи діти з супутніми патологіями, водночас всі діти першого року життя є в групі ризику тяжкого перебігу. Статистика в США, в країнах євроспільноти, в Австралії чітко вказує, що серед госпіталізованих дітей з тяжким перебігом РСВ-інфекції 70% – це діти без жодної супутньої патології. Нірсевімаб («Бейфортус»), який прийшов на заміну палівізумаба, – препарат тривалої дії, його потрібно вводити не щомісяця, а раз на сезон. Тривалість його дії якраз захищає протягом щонайменше п'яти місяців», – наголосив експерт.

24 вересня Україна отримала 12 тис. доз лікарського препарату «Бейфортус». Лікарський засіб отримано безплатно в рамках гуманітарної допомоги від світового фармгіганта Sanofi з центральним офісом у Парижі. Препарат може врятувати життя найбільш вразливим категоріям населення: недоношеним дітям та літнім людям. Призначений він для профілактики інфекції, спричиненої респіраторно-синцитіальним вірусом (РСВ). За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку через РСВ-інфекції у світі госпіталізують близько 3,6 млн дітей віком до п’яти років.

За словами фахівця, «Бейфортус» не є вакциною – це препарат для пасивної імунопрофілактики, який містить готові антитіла. На відміну від вакцинації, він не стимулює організм самостійно виробляти імунну відповідь, а забезпечує дитину вже готовими антитілами.

«У багатьох країнах, наприклад, в Німеччині, введення таких моноклональних антитіл, є в календарі щеплень. Хочу наголосити: також існує і вакцина від РСВ, яку використовують для вагітних – для забезпечення захисту немовлят, та для людей літнього віку. Вагітним її вводять на останніх місяцях для того, щоб мама виробила антитіла і передала їх через плаценту дитині, яку виношує», – сказав Лапій.

Експерт підкреслив, що вакцини проти РСВ в Україні наразі немає, а «Бейфортус» країна отримала безплатно як гуманітарну допомогу. За його словами, вартість однієї дози препарату в Європі становить близько €400.

«Проблема у тому, що багато лікарів в Україні виявилися неготовими до застосування цього препарату. Їм було надано інформацію, якої не бракує і в інтернеті, проте на питання про те, скільки треба виділити доз вакцин, деякі регіони відповідали: «Наша потреба – нуль», – додав Лапій.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики наголосив: «Препарат, який ми отримали, має хороший термін придатності: до 31 грудня 2027 року. Єдине – він випускається в формі 50 мг і 100 мг. Нам подарували ту, що 100 мг. Це означає, що його можна вводити для дітей з масою тіла від 5 кг і до віку 24 місяців життя. Маса тіла передчасно народжених може бути, наприклад, 1,5-2 кг. Тобто дитина має підрости до 5 кг. Якщо вона народилася весною, то до введення препарату перед настанням сезону – восени, вона вже підросте та матиме свої 5 кг. Якщо дитина народилася влітку, то до осені може не набрати ці 5 кг, але препарат можна ввести і під час епідсезону».

За словами Лапія, «Бейфортус» розподілили між усіма областями України, тож їхати до сусіднього регіону за препаратом не доведеться. «Бейфортус» точно має бути в обласних перинатальних центрах катамнестичного спостереження за дітьми, які народилися передчасно. Принаймні такі рекомендації надавали. Батькам раджу запитати про цей препарат у неонатолога, який спостерігає дитину, або у свого сімейного лікаря. Також наявністю препарату можна поцікавитися в обласному центрі контролю і профілактики хвороб», – підсумував він.

Що відомо про препарат

Діюча речовина «Бейфортуса» – нірсевімаб. Це штучно створені білки за зразком природних антитіл імунної системи людини: вони розпізнають конкретну мішень (у цьому випадку РСВ) і зв’язуються з нею. На відміну від вакцин, які стимулюють імунну систему виробляти власні антитіла, «Бейфортус» містить готові моноклональні антитіла, які одразу забезпечують захист.

Коли і як застосовувати

Препарат можна застосовувати одночасно з вакцинами, тобто дотримуватися якогось інтервалу між ін’єкціями не потрібно: препарат та вакцину вводять у різні частини тіла.

Детальніше про препарат в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.