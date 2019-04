Принцесса Евгения и Елизавета II раздали деньги своим подданным

92-летняя Елизавета II вместе со своей 29-летней внучкой Евгенией посетила службу Royal Maundy и раздала милостыню в Великий четверг

Накануне пасхального воскресенья в часовне Святого Георгия в Виндзоре прошла ежегодная праздничная служба. На мероприятии королева появилась в ярком весеннем наряде: платье с цветочным принтом, желтом пальто и шляпке в тон. Сопровождать Ее Величество выпала честь принцессе Евгении, которая также выбрала пестрый образ. Дочь принца Эндрю была одета в платье своего любимого бренда Erdem с цветочным рисунком и фиолетовую шляпку.

После службы монаршие особы встретились с подданными. Совсем скоро Елизавета II отметит свое 93-летние, и согласно давней традиции она раздала памятные монеты 93 мужчинам и женщинам — по одной монете за каждый прожитый королевский год. Каждый получил по два кожаных кошелька.

В белом находилось несколько серебряных монет Монди с портретом королевы, сумма которых равна числу лет монарха. А красный кошелек содержал пять фунтов стерлингов, посвященную 200-летию со дня рождения королевы Виктории, а также 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса.

The Queen commemorates Maundy by offering 'alms' to senior citizens - retired pensioners recommended by clergy and ministers of all denominations, in recognition of their service to the church and to the local community. pic.twitter.com/QSQclEyF0X