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    Жизнь

    18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини

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    Айрис Лоу<br />instagram.com/lirisaw/ - 18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини
    Айрис Лоу
    instagram.com/lirisaw/

    Айрис появилась на свет в первом браке кинозвезды

    Старшая дочь 46-летнего актера выросла и стала настоящей красоткой. Айрис Лоу показала свою фигуру в купальнике.

    Известному британского актеру Джуду Лоу вскоре предстоит отгонять женихов от свой дочери. Айрис опубликовала фото в симпатичном красном бикини с принтом polka dot. Купальник в мелкий горох смотрелся великолепно на стройной фигуре дочери актера.

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    18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини
    18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини
    18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини
    18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини
    18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини
    18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини
    18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини
    18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини
    instagram.com/lirisaw/

    Девушка живет в Лондоне и строит успешную карьеру модели. Она является лицом Burberry Beauty, амбассадором Coach, сотрудничает с брендами Tiffany & Co и Cartier.

    Айрис появилась на свет в первом браке звезды фильмов «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора» и «Шерлок Холмс». Актриса Сэйди Фрост также родила Джуду двух сыновей – Рафферти (22) и Руди (16).

     

    актриса
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