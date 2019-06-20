18-летняя дочь Джуда Лоу показала стройную фигуру в игривом бикини



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Айрис Лоу

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Айрис появилась на свет в первом браке кинозвезды

Старшая дочь 46-летнего актера выросла и стала настоящей красоткой. Айрис Лоу показала свою фигуру в купальнике.

Известному британского актеру Джуду Лоу вскоре предстоит отгонять женихов от свой дочери. Айрис опубликовала фото в симпатичном красном бикини с принтом polka dot. Купальник в мелкий горох смотрелся великолепно на стройной фигуре дочери актера.

Девушка живет в Лондоне и строит успешную карьеру модели. Она является лицом Burberry Beauty, амбассадором Coach, сотрудничает с брендами Tiffany & Co и Cartier.

Айрис появилась на свет в первом браке звезды фильмов «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора» и «Шерлок Холмс». Актриса Сэйди Фрост также родила Джуду двух сыновей – Рафферти (22) и Руди (16).