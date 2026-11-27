Астрологічний прогноз для Козоріга на 28 листопада 2026 року

Козорогам варто приділити увагу спільним фінансам, зобов’язанням і питанням довіри. День підходить для спокійного обговорення матеріальних справ, перегляду домовленостей і визначення відповідальності кожної зі сторін. Якщо певне питання викликає сумніви, не відкладайте його лише через небажання вступати в непросту розмову.

Секстиль Венери з Юпітером може допомогти знайти компроміс або отримати підтримку в ситуації, яка потребує спільного рішення. Водночас вечірня опозиція Місяця з Плутоном нагадує про ризик емоційного тиску та боротьби за контроль. В особистих стосунках краще говорити про свої побоювання прямо, не вдаючись до натяків і перевірок.

🔮♈ Що прогнозують зірки Козорігу у суботу, 28 листопада

💼 Робота: уточнюйте умови спільних проєктів і не залишайте невизначеності в домовленостях.

💰 Фінанси: перевірте спільний бюджет, платежі та фінансові зобов’язання.

❤️ Кохання: чесна розмова допоможе зміцнити довіру й уникнути непорозумінь.

😎 Настрій: серйозний, із прагненням до визначеності та контролю над ситуацією.

💡 Порада дня: не намагайтеся вирішувати спільні питання одноосібно.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: узгодити важливу домовленість і визначити спільні подальші кроки.

Головна порада дня для всіх знаків зодіаку на 28 листопада 2026 року

28 листопада варто використати для приємного спілкування, відновлення контактів і занять, які дарують натхнення. Не бійтеся проявляти щедрість і доброзичливість, але пам’ятайте про власні межі та фінансову поміркованість.

Якщо ввечері виникне суперечка, не поспішайте відповідати на емоціях – спокійний діалог допоможе зберегти значно більше, ніж прагнення будь-що довести свою правоту.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.