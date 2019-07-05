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    Жизнь

    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе

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    Мадонна с дочкой - 22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
    Мадонна с дочкой

    Звездная мама полностью одобрила выбор Лурдес

    Дочери Мадонны Лурдес исполнилось 22 года. Девушка уже задумалась о том, чтобы создать семью, и собирается выйти замуж за своего бойфренда, фотографа Джонатана Апулию, с которым она встречается два года.

    В отличие от своей звездной матери, Лурдес не хочет связывать жизнь с шоу-бизнесом и быть всегда на виду. Поэтому отношения с избранником она долгое время держала в тайне от поклонников, о ее скором замужестве также не было официального заявления.

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    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе
    22-летняя дочь Мадонны начала подготовку к скорой свадьбе

    По словам источников в окружении Мадонны, молодые люди очень любят друг друга. Исполнительница уже одобрила выбор дочери, а Джонатан познакомил ее со своей мамой Лорой, которая живет в Огайо. Правда, часто общаться с семьей жениха наследницы Мадонна вряд ли будет, так как разница в образе жизни с родными Джонатана слишком велика.

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