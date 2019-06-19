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    Жизнь

    29-летнюю женщину из Мьянмы лишили лицензии доктора за «слишком откровенные» фото в бикини

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    29-летнюю женщину из Мьянмы лишили лицензии доктора за «слишком откровенные» фото в бикини

    Доктор Нанг Мве Сан была в практике семь лет и помимо основной работы помогала некоммерческим медицинским организациям

    29-летнюю доктора Нанг Мве Сан из Мьянмы лишили медицинской лицензии за то, что она выкладывала в своих соцсетях фотографии в купальнике. Об этом сообщает The New York Times.

    Подобные фото стали появляться в Facebook Мве Сан около двух лет назад. В январе 2019 года Медицинский совет Мьянмы приказал прекратить выкладывать такие снимки и удалить предыдущие, однако Нанг не послушалась и в результате лишилась возможности заниматься медициной.

    «Здесь так много сексизма. Они не хотят, чтобы женщины занимали более высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим, при этом даже не разрешают носить брюки», — приводит The New York Times комментарий Мве Сан.

     

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