29-летнюю женщину из Мьянмы лишили лицензии доктора за «слишком откровенные» фото в бикини



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Доктор Нанг Мве Сан была в практике семь лет и помимо основной работы помогала некоммерческим медицинским организациям

29-летнюю доктора Нанг Мве Сан из Мьянмы лишили медицинской лицензии за то, что она выкладывала в своих соцсетях фотографии в купальнике. Об этом сообщает The New York Times.

Подобные фото стали появляться в Facebook Мве Сан около двух лет назад. В январе 2019 года Медицинский совет Мьянмы приказал прекратить выкладывать такие снимки и удалить предыдущие, однако Нанг не послушалась и в результате лишилась возможности заниматься медициной.

«Здесь так много сексизма. Они не хотят, чтобы женщины занимали более высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим, при этом даже не разрешают носить брюки», — приводит The New York Times комментарий Мве Сан.