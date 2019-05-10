43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами



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Певица продемонстрировала аппетитные формы

Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская несмотря на возраст продолжает сохранять стройную фигуру и старается радовать свою аудиторию откровенными снимками.

На этот раз во время Наталья опубликовала в Instagram соблазнительный ролик, снятый на отдыхе в Египте, где звезда украинского шоу-биза предстала в сексуальном наряде.

Некоторые поклонники отметили, что на публикацию откровенных фото, которые часто появляются в Могилевской в соцсети, певицу вероятно подталкивает именно новая любовь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 10 Май 2019 в 6:34 PDT

Недавно в одном из интервью, Могилевская призналась, что готова на серьезные отношения и даже строить семью.

«Я строю отношения только с тем человеком, кто достаточно силен, чтобы раскрыть себя в роли спутника рядом с сильной женщиной, как это было задумано Природой. Я готова двигаться дальше, наверное, даже строить семью», - рассказывала изданию звезда.

Джерело: ru.tsn.ua