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    Жизнь

    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами

    • Розсилка
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами

    Певица продемонстрировала аппетитные формы

    Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская несмотря на возраст продолжает сохранять стройную фигуру и старается радовать свою аудиторию откровенными снимками.

    На этот раз во время Наталья опубликовала в Instagram соблазнительный ролик, снятый на отдыхе в Египте, где звезда украинского шоу-биза предстала в сексуальном наряде.

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    на весь екран згорнути
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами
    43-летняя Могилевская взбудоражила сеть упругими ягодицами

    Некоторые поклонники отметили, что на публикацию откровенных фото, которые часто появляются в Могилевской в соцсети, певицу вероятно подталкивает именно новая любовь.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

    Недавно в одном из интервью, Могилевская призналась, что готова на серьезные отношения и даже строить семью.

    «Я строю отношения только с тем человеком, кто достаточно силен, чтобы раскрыть себя в роли спутника рядом с сильной женщиной, как это было задумано Природой. Я готова двигаться дальше, наверное, даже строить семью», - рассказывала изданию звезда.

     Читайте также: Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме

    Джерело: ru.tsn.ua

    Наталья Могилевская певица
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