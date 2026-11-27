Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова виїхала з РФ

Російська співачка Алла Пугачова поділилася новим фото, на якому показала природну зовнішність без макіяжу та фільтрів. 77-річна артистка опублікувала портретне селфі в Instagram Stories, не приховуючи веснянок і пігментації на обличчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис.

На знімку Пугачова позує перед камерою крупним планом. Для фото вона обрала червоний топ без бретелей із білим горошком і незвичний білий головний убір із козирком. Сонячне світло падає просто на обличчя співачки, завдяки чому особливо помітні численні веснянки.

Артистка вирішила обійтися без косметики фото: instagram/alla_orfey

Артистка вирішила обійтися без косметики. На світлині також помітно, що її світлі вії та брови майже не виділяються без звичного макіяжу Жодного підпису до селфі Пугачова не додала.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова разом із чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним, та дітьми виїхала з РФ. Спочатку родина мешкала в Ізраїлі, а згодом переїхала на Кіпр. Нині подружжя живе в Лімасолі разом із 13-річними двійнятами Лізою та Гаррі.

Публічно свою позицію щодо війни співачка висловила у вересні 2022 року. Після того як російська влада визнала Галкіна так званим «іноагентом», Пугачова заявила про солідарність із чоловіком і попросила внести її до цього ж переліку. Вона також виступила проти загибелі людей заради, за її словами, «ілюзорних цілей», які перетворюють Росію на країну-ізгоя.

Нагадаємо, що співачка Алла Пугачова з’явилася на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala під руку з Максимом Галкіним і з елегантною тростиною в руках. Як з'ясувалося, це не новий елемент її іміджу, а вимушений захід після серйозної травми.