44-летняя Анджелина Джоли показала, как выглядеть соблазнительно в классическом наряде



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Анджелина Джоли

Мама шестерых детей подчеркнула стройную фигуру нарядом черно-белой гаммы

Знаменитая Анджелина Джоли все чаще отдает предпочтение классике. Кинодива сейчас находится в Лос-Анджелесе, где ведет переговоры о будущих съемках. Джоли приехала на деловую встречу в блузке цвета слоновой кости и черной обтягивающей юбке-карандаш. В качестве аксессуаров звезда выбрала коричневую сумку из твердого материала и солнцезащитные очки в широкой оправе. Актриса распустила свои длинные волосы и подчеркнула овал лица тонкими серьгами.

Бывшую возлюбленную Брэда Питта сопровождал телохранитель, который старался не попасть в объективы фотокамер. Исполнительница роли Лары Крофт добродушно улыбалась своим друзьям и нежно обнимала их при встрече.

Поклонники звезды назвали этот сексуальный образ «президентским». Джоли признавалась в своих политических амбициях. Актриса даже рассматривает возможность участия в будущей президентской гонке.