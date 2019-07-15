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    Жизнь

    44-летняя экс-солистка Black Eyed Peas Ферги удивила поклонников постаревшим видом

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    <p>Ферги&nbsp;</p> <p>Фото: legion-media</p> - 44-летняя экс-солистка Black Eyed Peas Ферги удивила поклонников постаревшим видом

    Ферги 

    Фото: legion-media

    Звезда нечасто попадает в объектив папарацци

    Певица Ферги попала в объективы папарацци во время ланча в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Месяц назад 44-летняя экс-солистка группы The Black Eyed Peas решила начать новую главу жизни, официально оформив развод с мужем после восьми лет брака. Джош Дюамель и Ферги объявили о расставании еще два года назад, но только теперь заполнили все нужные документы и подали их в суд, чтобы завершить начатое и решить вопрос опеки над шестилетним сыном Акслом Джеком.

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    44-летняя экс-солистка Black Eyed Peas Ферги удивила поклонников постаревшим видом
    44-летняя экс-солистка Black Eyed Peas Ферги удивила поклонников постаревшим видом
    44-летняя экс-солистка Black Eyed Peas Ферги удивила поклонников постаревшим видом
    44-летняя экс-солистка Black Eyed Peas Ферги удивила поклонников постаревшим видом
    44-летняя экс-солистка Black Eyed Peas Ферги удивила поклонников постаревшим видом
    44-летняя экс-солистка Black Eyed Peas Ферги удивила поклонников постаревшим видом
    Фото: legion-media

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    певица
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