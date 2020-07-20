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    Жизнь

    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены

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    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес - 50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo/

    Питание певицы органично и сбалансированно, содержит белки и питательные вещества

    Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла секреты, позволяющие ей поддерживать ее фигуру в идеальной форме. Об этом пишет издание Super.

    По словам 50-летней артистки, свой день она начинает со стакана лимонной воды. За день она выпивает как минимум семь стаканов. На завтрак звезда съедает протеиновый или овсяный смузи с клубникой, черникой, медом, корицей и йогуртом. При этом иногда Лопес позволяет себе и более калорийный завтрак: яичницу с беконом, лосось и панкейки с вареньем.

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    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Вы будете удивлены
    instagram.com/jlo/

    По словам личного тренера звезды Трейси Андерсона, питание певицы органично и сбалансированно, содержит белки и питательные вещества. В ее рационе много салатов и свежих овощей. Один из любимых салатов артистки содержит капусту-кейл, жаренные тыквенные семечки, лук-шалот и творожный сыр с добавлением небольшого количества оливкового масла.

    После рождения детей Дженнифер Лопес соблюдала вегетарианскую диету, однако позже включила в рацион куриную грудку, говядину и рыбу. Ужин актрисы чаще всего бывает вегетарианским с содержанием большого числа овощей. Кроме того, певица может перекусить фруктами и орехами. Не исключает она и более вредную пищу. По ее словам, не надо ругать себя, если вам захотелось чипсов, поскольку все мы люди и хотим иногда кусочек торта, печенья или жареной курицы.

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