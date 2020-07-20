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    Жизнь

    Звезда «Великолепного века» в пикантном наряде оголила свои прелести (фото)

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    <p>36-летняя актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли устроила соблазнительную фотосессию</p> <div></div> - Звезда «Великолепного века» в пикантном наряде оголила свои прелести (фото)

    36-летняя актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли устроила соблазнительную фотосессию

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Звезда сериала в откровенное платье, которое подчеркнуло ее прелести

    Восточная красотка Мерьем Узерли любит выбирать смелые образы. Исполнительница роли Хюррем-султан предпочитает женственные силуэты, нисколько не стесняясь самых откровенных фасонов. Мерьем часто делает даже лаконичный макияж, чтобы ничто не отвлекало от ее нарядов.

    На этот раз актриса примерила платье в пол, которое было бы целомудренным, если бы не высокие разрезы по бокам. Наряд с актуальным принтом в крупный горох и глубоким декольте идеально выделил все изгибы и плавные линии фигуры звезды.

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    Звезда «Великолепного века» в пикантном наряде оголила свои прелести (фото)
    Звезда «Великолепного века» в пикантном наряде оголила свои прелести (фото)
    Звезда «Великолепного века» в пикантном наряде оголила свои прелести (фото)
    Звезда «Великолепного века» в пикантном наряде оголила свои прелести (фото)
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Мерьем добавила огня съемке и с помощью провокационных поз: она присела на лестнице, совершенно не обращая внимания, что ее наряд едва не показал больше дозволенного. Поклонники смогли вдоволь налюбоваться на пышные бедра кокетки и ее длинные ноги.

    Фанаты восхитились новым фотосетом чувственной красавицы и засыпали ее комплиментами. «Шикарная», «Вот это секс!», «Нереальная красотка», «Ты шикарна», «Необыкновенная красота», «Так выглядит настоящая принцесса», - отметили фолловеры.

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