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    Жизнь

    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)

    • Розсилка
    Певица София Ротару - София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    Певица София Ротару
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    Хозяйка любит проводить время на грядках, а также ухаживать за плодовыми деревьями

    Народная артистка Украины София Ротару показала свой особняк под Киевомв Конча Заспе. По оценкам прессы, его стоимость превышает миллион долларов. Отмечается, что поместье окружено рвом, чтобы туда не проникли журналисты. Площадь жилья составляет 120 квадратных метров, а площадь участка — 20 соток. Сам дом нестандартной формы, с высокими потолками и окнами. На участке также есть теннисный корт и камин.

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    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    София Ротару показала свой шикарный особняк за миллион долларов (фото)
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    По периметру дом окружен забором, его охраняет сторож. Внутри есть домик для гостей, беседка и мангал. При этом сама хозяйка любит проводить время на грядках, а также ухаживать за плодовыми деревьями.

    Ранее сообщалось, что Ротару потеряла десятки миллионов рублей, которые могла бы заработать на выступлениях России

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