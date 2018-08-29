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    Жизнь

    51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!

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    Сальма Хайек - 51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!
    Сальма Хайек

    Стало известно, что актриса поклялась в любви своему супругу

    51-летняя Сальма Хайек поклялась в вечной любви своему мужу, 56-летнему Франсуа-Анри Пино.

    Повторить церемонию решил Франсуа — это его подарок любимой жене на девятую годовщину свадьбы. Он сказал Сальме, что они едут в СПА.

    Актриса надела легкий красный сарафан и отправилась с мужем в назначенное место. И только на берегу океана она догадалась, что происходит на самом деле.

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    51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!
    51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!
    51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!
    51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!
    51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!
    51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!
    51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!
    51-летняя Сальма Хайек вновь вышла замуж!

    Анри Пино был одет под стать жене — он выбрал футболку и спортивные штаны. Жених и невеста не забыли про свадебные атрибуты — они надели венки и бусы из цветов, а также Хайек несла в руках букет. В конце мероприятия Франсуа и Сальма получили сертификат.

    Напомним, в 2007 году у пары родилась дочь Валентина. Через год после ее появления актриса и миллиардер расстались. Однако уже в 2009 они снова сошлись и сыграли свадьбу в Венеции.

    Джерело: graziamagazine.ru

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