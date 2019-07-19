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    Жизнь

    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца

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    Моника Беллуччи&nbsp; - 54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    Моника Беллуччи 

    Известная актриса продолжает радовать глаз

    54-летняя Моника Беллуччи Моника показала свежий кадр с фотосессии. Кинозвезда воплотила оригинальный летний образ. Актриса позировала для глянца в розовом платье с воланом, оголив плечи. Она выбрала минимум украшений, украсив уши утонченными серьгами.

    Беллуччи появилась на обложке с распущенными волосами и отказалась от плотного грима. Многие считают, что красная помада уже стала частью звездного имиджа. Но на этот раз Беллуччи сделала нюдовый макияж, подчеркнув глаза.

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    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца
    54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца

    Моника также примерила другой, классический аутфит. Кинодива позировала перед камерой в объемном красном платье. Беллуччи дополнила look черными туфлями на шпильке и элегантной шляпкой. Ногти актриса покрыла нежно-розовым лаком. «Спасибо испанскому Elle за этот потрясающий номер», – написала Моника в Instagram.

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    актриса
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