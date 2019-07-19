54-летняя Моника Беллуччи восхитила ярким летним образом на обложке глянца



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Моника Беллуччи

Известная актриса продолжает радовать глаз

54-летняя Моника Беллуччи Моника показала свежий кадр с фотосессии. Кинозвезда воплотила оригинальный летний образ. Актриса позировала для глянца в розовом платье с воланом, оголив плечи. Она выбрала минимум украшений, украсив уши утонченными серьгами.

Беллуччи появилась на обложке с распущенными волосами и отказалась от плотного грима. Многие считают, что красная помада уже стала частью звездного имиджа. Но на этот раз Беллуччи сделала нюдовый макияж, подчеркнув глаза.

Моника также примерила другой, классический аутфит. Кинодива позировала перед камерой в объемном красном платье. Беллуччи дополнила look черными туфлями на шпильке и элегантной шляпкой. Ногти актриса покрыла нежно-розовым лаком. «Спасибо испанскому Elle за этот потрясающий номер», – написала Моника в Instagram.



