61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мелани Гриффит Фото: imdb

Кинозвезда находится в отличной форме

Испанские каникулы 61-летней Мелани Гриффит продолжаются! На днях папарацци засняли актрису во время отдыха на белоснежной яхте у берегов Ибицы. Целый день Мел вместе с Полиной Киценко и другими подругами провела в открытом море. Сначала звезда принимала солнечные ванны и прыгала в теплое море прямо с борта, а затем пригласила массажиста и устроила себе релакс на целый час.

Через несколько дней после этого Мелани вместе с подругами переместилась с Ибицы на Майорку. В своем Instagram звезда ведет подробный курортный отчет, публикуя красочные фото и видео. Несколько часов назад Гриффит поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует вместе с подругами в вечерних образах.

Читайте также: Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии