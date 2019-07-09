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    Жизнь

    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании

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    <p>Мелани Гриффит</p> <p>Фото: imdb</p> - 61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании

    Мелани Гриффит

    Фото: imdb

    Кинозвезда находится в отличной форме

    Испанские каникулы 61-летней Мелани Гриффит продолжаются! На днях папарацци засняли актрису во время отдыха на белоснежной яхте у берегов Ибицы. Целый день Мел вместе с Полиной Киценко и другими подругами провела в открытом море. Сначала звезда принимала солнечные ванны и прыгала в теплое море прямо с борта, а затем пригласила массажиста и устроила себе релакс на целый час.

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    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании
    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании
    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании
    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании
    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании
    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании
    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании
    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании
    61-летняя Мелани Гриффит показала пышные формы на отдыхе в Испании

    Через несколько дней после этого Мелани вместе с подругами переместилась с Ибицы на Майорку. В своем Instagram звезда ведет подробный курортный отчет, публикуя красочные фото и видео. Несколько часов назад Гриффит поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует вместе с подругами в вечерних образах.

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