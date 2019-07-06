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    Жизнь

    61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

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    <p>Мелани Гриффит</p> <p>Фото: imdb</p> - 61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

    Мелани Гриффит

    Фото: imdb

    Актриса наслаждается отдыхом

    Мелани Гриффит отдыхает на Ибице. Звезда весело проводит время на яхте – загорает, наслаждается морскими пейзажами и фотографируется. Один из таких снимков в бикини бывшая жена Антонио Бандераса опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

    «Я счастливица. Так благодарна, что у меня есть мои прекрасные друзья», – подписала снимок в бикини на яхте Мелани Гриффит.

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    61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
    61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
    61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
    61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
    61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
    61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
    61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
    61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
    Фото: imdb

    На фото можно разглядеть, что в свои 61 актриса может похвастаться стройной фигурой. Кстати, чтобы добиться такого тела, Гриффит активно занимается спортом со своим тренером Гуннаром Петерсоном. Ранее актриса рассказала, что уже семь лет работает с ним.

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