61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мелани Гриффит Фото: imdb

Актриса наслаждается отдыхом

Мелани Гриффит отдыхает на Ибице. Звезда весело проводит время на яхте – загорает, наслаждается морскими пейзажами и фотографируется. Один из таких снимков в бикини бывшая жена Антонио Бандераса опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Я счастливица. Так благодарна, что у меня есть мои прекрасные друзья», – подписала снимок в бикини на яхте Мелани Гриффит.

На фото можно разглядеть, что в свои 61 актриса может похвастаться стройной фигурой. Кстати, чтобы добиться такого тела, Гриффит активно занимается спортом со своим тренером Гуннаром Петерсоном. Ранее актриса рассказала, что уже семь лет работает с ним.