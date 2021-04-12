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    Звезда «Бриллиантовой руки» найдена мертвой в Москве

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    Звезда «Бриллиантовой руки» найдена мертвой в Москве

    Серафима Холина родилась 29 августа 1923 года в Москве

    В Москве умерла актриса театра и кино Серафима Холина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

    Дочь артистки Людмила Голубицкая нашла мать мертвой в ее квартире на проспекте Вернадского. Точная причина смерти не уточняется. Ей было 97 лет.

    В прошлом году Голубицкая в беседе с изданием Starhit призналась, что актриса страдает болезнью Альцгеймера и практически ничего не видит. «Мама дома сидит. В основном смотрит телевизор, особенно любит новости», — сказала наследница артистки.

    Серафима Холина родилась 29 августа 1923 года в Москве. В 1949 году она окончила ВГИК пошла работать в киностудию «Мосфильм» и в Театр-студию киноактера. Артистка снималась в кино, занималась дубляжом и играла на сцене театра. Среди наиболее известных экранных ролей Холиной — «Бриллиантовая рука», «Иван Бровкин на целине», «Метель», «Жених с того света», «Вызываем огонь на себя» и «Доброе утро».

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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