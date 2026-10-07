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87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пенсіонерка вразила мережу своїм стилем
фото: кадр з відео

Вчителька з Олександрії стала зіркою мережі  

87-річна вчителька математики з міста Олександрія, що у Кіровоградській області, підкорила мережу вишуканим стилем. Жінка розповіла, як їй вдається мати гарний та стильний вигляд та в чому криється секрет її молодості. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео блогера з нікнеймом (body_positive_ua).

87-річна пенсіонерка має понад 40 років досвіду роботи вчителем математики. Глядачам вона представилася як Катерина Максимівна. Олександрією жінка прогулювалася у стильному образі, а саме чорному пальто із хустинкою в горошок на шиї, а також вишуканим беретом зі стразами та сатином. «Лук» жінки доповнили чорні підбори із тигровимм принтом та сумка.

87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото) фото 1
фото: кадр із відео

За словами Катерини Максимівни, секрет її молодості полягає в тому, що вона дотримується режиму в повсякденному житті. Також вона слідкує за своїм харчуванням та не переїдає.

87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото) фото 2
фото: кадр із відео

Відео з 87-річною колишньою вчителькою стало популярним у мережі. Жінка привернула увагу своїм стилем та манерами, що відзначили користувачі. Крім того, ляні глядачі впізнали у жінці з відео свою сусідку та знайому. Тож люди залишали позитивні коментарі та відгуки від спілкування з жінкою.

  • «Так виглядати у 87 років! Я в захваті».
87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото) фото 3
фото: скриншот Instagram

«Дуже гарна леді. Моя сусідка. В неї такі луки, що позаздрять любі модниці».

87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото) фото 4
фото: скриншот Instagram
  • «Завжди коли бачу цю панночку, любуюсь нею, така стильна та красива».
87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото) фото 5
фото: скриншот Instagram
  • «Катерина Максимівна – приємно Вас бачити! Ви неймовірна!»
  • «Яка шикарна леді».

Водночас Катерину Максимівну впізнали її учні та їхні батьки. Хтось з глядачів відвідував уроки вчительки у школі, а інші займалися з нею репетиторством з математики:

  • «Ходив до неї на репетиторство з математики, дуже гарна людина. Довгих років життя їй».
87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото) фото 6
фото: скриншот Instagram
  • «Моя вчителька з алгебри та геометрії, дуже приємно було побачити».
87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото) фото 7
фото: скриншот Instagram
  • «Вчителька мого сина. Найкращі спогади. Дякуємо».
87-річна вчителька математики з Кіровоградщини розказала про свій секрет молодості (фото) фото 8
фото: скриншот Instagram
  • «Мені неймовірно пощастило з вчителем математики. Катерина Максимівна могла перетворити найважчу тему на цікаву головоломку та щиро раділа успіхам кожного учня. Стильна була і завжди і це теж захоплює. Довгих років в здоров'ї і бадьорості, шановна Катерина Максимівна!»

Нагадаємо, доктор фізико-математичних наук, професор Георгій Фінін підкорив мережу. Пенсіонер є доктором фізико-математичних наук. Чоловік працював директором «Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» у 2015-2017 роках, а також був першим проректором екологічної академії. Колишній викладач розкрив розмір своєї пенсії та розповів про особисте життя.

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Теги: пенсіонери Кіровоградщина вчитель

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