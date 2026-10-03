Родичі померлого пенсіонера можуть отримати його недоотриману пенсію: названо умови

Родичі мають шість місяців, щоб звернутися до ПФУ за недоотриманою пенсією

Пенсія, яку людина не встигла отримати за життя, може бути виплачена її родичам або увійти до складу спадщини

Недоотриманою вважається пенсія, яка належала людині за життя, але залишилася невиплаченою через її смерть. Пенсійний фонд України пояснив, хто може отримати ці кошти, у який строк потрібно звернутися та які документи для цього необхідні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз'яснення ПФУ.

Хто може отримати недоотриману пенсію

Сума пенсії, яка належала померлому, виплачується по місяць смерті включно.

Звернутися за коштами можуть члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті.

Також право мають непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого. При цьому вони можуть отримати виплату незалежно від того, проживали разом із пенсіонером чи ні.

До непрацездатних членів сім'ї належать:

чоловік або дружина, батько чи мати, якщо вони мають інвалідність або досягли 65 років чи пенсійного віку;

діти померлого, які не досягли 18 років, а також старші діти, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються за денною формою, - до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років; діти-сироти - до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

чоловік або дружина, а за їхньої відсутності - один із батьків, брат чи сестра, дідусь або бабуся померлого, якщо вони не працюють і доглядають за його дитиною або дітьми до досягнення ними восьми років.

Якщо за виплатою звертаються кілька членів сім'ї, належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

Водночас звернутися до Пенсійного фонду потрібно протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

Якщо членів сім'ї, які мають право на виплату, немає або вони не звернулися у встановлений строк, недоотримана пенсія входить до складу спадщини.

Які документи потрібні

Разом із заявою до Пенсійного фонду потрібно подати:

свідоцтво про смерть;

документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку;

членам сім'ї - паспорт або інші документи, які підтверджують проживання разом із пенсіонером на день його смерті;

непрацездатним членам сім'ї - документи, що підтверджують перебування на утриманні померлого.

Якщо недоотримана пенсія вже увійшла до складу спадщини, для її отримання додатково потрібне свідоцтво про право на спадщину.

ПФУ наголошує, що перелік документів однаковий незалежно від того, як подається заява - особисто чи онлайн.

Як отримати гроші

Заяву можна подати безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду України або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Водночас для деяких виплат діють окремі правила. Пенсії, призначені відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, не включаються до складу спадщини. Такі кошти виплачуються за зверненням, яке надійшло не пізніше шести місяців після смерті пенсіонера.

Право на виплату недоотриманої пенсії визначає стаття 52 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо, у разі смерті пенсіонера держава також передбачає допомогу на поховання. Її може отримати людина, яка організувала та здійснила поховання. Розмір виплати залежить від виду пенсії: для тих, хто отримував пенсію за загальною пенсійною системою, допомога становить дві пенсії, які людина отримувала на момент смерті. Для військових пенсіонерів виплата становить три місячні пенсії, але не може бути меншою за 16 640 грн.