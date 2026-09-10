Відстрочка у «Резерв+» стала доступною ще одній категорії українців

Учителі та інші педагогічні працівники шкіл тепер можуть оформити її онлайн без звернення до ЦНАП

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв+». Документи завантажувати не потрібно – необхідні дані система перевірятиме автоматично. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Щоб оформити відстрочку через застосунок, заклад освіти має бути основним місцем роботи педагога, а його навантаження – становити щонайменше 0,75 ставки. Крім того, посада має належати до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, а дані про роботодавця в АІКОМ та Пенсійному фонді України повинні збігатися.

Для подання запиту в «Резерв+» необхідно обрати «Сервіси», далі – «Запит на відстрочку» та «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти». Після автоматичної перевірки результат надійде безпосередньо в застосунок.

Якщо оформити відстрочку не вдалося, педагогам радять насамперед перевірити актуальність інформації про місце роботи, посаду та навантаження в АІКОМ і Пенсійному фонді України.

Зазначимо, що раніше вчителі шкіл мали право на відстрочку, однак первинно оформити її безпосередньо через «Резерв+» не могли. Онлайн-сервіс був доступний для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти, тоді як працівникам закладів загальної середньої освіти для оформлення відстрочки потрібно було звертатися до ЦНАП.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким пропонується надавати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним українцям, які повернулися з-за кордону. Йдеться про можливість отримати відстрочку строком на 90 днів після повернення в Україну.