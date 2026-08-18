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82-річна ексвикладачка київського університету розкрила свою пенсію

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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82-річна киянка дала поради молодшому поколінню
фото: кадр з відео

Пенсіонерка підкорила мережу своїм образом

82-річна пенсіонерка з Києва розкрила розмір своєї пенсії. Жінка зізналася, чи вистачає їй виплат на життя у столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар жінки блогерці Ангеліні Пичик.

Киянка розповіла, що раніше працювала викладачкою у Київському політехнічному інституті. Вона викладала за напрямом теоретичної електротехніки.

За словами колишньої викладачки, вона отримує «гідну» пенсію, якої їй вистачає на життя. Ця сума сягає понад 10 тис. грн. «Я не можу жалітися. Гідна пенсія. Мені її досить. Може, й комусь мало. Але мені вистачить... Не розгуляєшся, звичайно. В ресторани не підеш, але на нормальне життя старече достатньо», – зізналася киянка.

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Пенсіонерка також розповіла про те, як їй вдається залишатися стильною у 82 роки. За словами жінки, у її віці треба «тримати себе в руках». Тож навіть попри відсутність бажання та сил вона радить молодшому поколінню йти далі та не зупинятися.

Пенсіонерка підкорила мережу своїм образом
Пенсіонерка підкорила мережу своїм образом
фото: кадр з відео

До слова, у коментарях користувачі висловили своє захоплення пенсіонеркою, її зовнішнім виглядом та вихованістю. Користувачі назвали киянку прикладом «української інтелігенції».

  • «Як можна бути настільки ефектною у 82? Красуня неймовірна».
  • «Українська інтелігенція – розумна, ввічлива, доглянута, елегантна жінка».
82-річна ексвикладачка київського університету розкрила свою пенсію фото 1
фото: скриншот Instagram
  • «Яка вишукана пані. Розумні речі говорить. Образ».
  • «Дуже ефектна леді. Захоплююсь!»
82-річна ексвикладачка київського університету розкрила свою пенсію фото 2
фото: скриншот Instagram
  • «Шикарна пані, поради доречні. Всім на замітку».
  • «Красива душею та зовнішністю пані – викладач, мудра, тактовна. Многая літа пані та мирного сьогодення».

Нагадаємо, Дмитро Рода, який працює у київському метрополітені 18 років, 15 з яких керує поїздами метро, розповів, скільки заробляє на посаді машиніста. Дмитро Рода з дитинства мріяв стати машиністом, він вважає, що ця професія підходить не кожному. 

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Теги: пенсія Київ університет вчитель пенсіонери

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