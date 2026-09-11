Штучний інтелект допоможе вчителям із рутиною. Google запускає безоплатний курс

Педагогів навчатимуть використовувати штучний інтелект у повсякденній роботі

Google запускає безоплатну програму «Академія ШІ» для освітян. Учасникам покажуть, як використовувати штучний інтелект під час підготовки до занять, створення навчальних матеріалів та роботи з учнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Перші заняття розпочнуться 28 вересня 2026 року. До програми можуть долучитися працівники дошкільної, загальної середньої та вищої освіти. Реєстрація на курс уже відкрита.

Чого навчатимуть педагогів

Програма передбачає 12 онлайн-тренінгів, орієнтованих на практичне використання штучного інтелекту в роботі освітян.

Зокрема, учасникам покажуть можливості Gemini, Gemini Notebook та Google Vids. За допомогою цих інструментів педагоги зможуть готувати матеріали до уроків, створювати інтерактивні завдання та візуальний контент.

Окремо йтиметься про використання ШІ для організації роботи. Серед прикладів – створення віртуальних помічників для планування розкладу та виконання інших завдань.

У програмі також передбачений блок про перевірку знань. Освітянам пояснюватимуть, як застосовувати ШІ без порушення принципів академічної доброчесності та як використовувати технології для розвитку в учнів критичного мислення.

За даними Мінцифри, зміст курсу відповідає офіційним рекомендаціям Міністерства освіти і науки України та стандартам ЮНЕСКО.

Що отримають учасники

Окрім онлайн-занять, учасникам нададуть практичні матеріали та завдання. Зокрема, програма передбачає:

робочі зошити з інструкціями для роботи з ШІ;

практичні домашні завдання;

персональний зворотний зв'язок;

інтерактивні тести для перевірки знань.

Після завершення навчання учасники отримають сертифікат про підвищення кваліфікації від Академії цифрового розвитку. За проходження програми передбачено 1,5 кредиту ЄКТС.

Участь у курсі є безоплатною.

Програма реалізується за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації, платформи Дія.Освіта та екосистеми «Мрія».

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що глава OpenAI Сем Альтман допустив уповільнення розробки передових систем штучного інтелекту через побоювання щодо їхньої безпеки. За його словами, компанія готова змінити темпи розвитку, однак про повну зупинку роботи над новими моделями не йдеться. Водночас Альтман зазначив, що інші розробники можуть не погодитися на аналогічний крок.