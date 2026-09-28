«Дожити до 100 років було б непогано». 96-річний киянин розкрив секрет свого довголіття

Довгожитель розповів, чим займається кожного дня

96-річний киянин Валентин дав пораду українцям, як дожити до 100 років. Чоловік також розповів, що допомагає йому тримати себе у формі попри поважний вік. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки Ангеліни Пичик.

96-річний мешканець Києва Валентин зізнався, що секретом його довголіття є фізична активність. Він ніколи не сидить без діла. «Я не лінивий і працював всюди, де потрібно, скільки потрібно. І громадською роботою займався. Замість того, щоб лежати і стогнати вдома, пішов, то щось купити треба, то ще щось», – пояснив чоловік.

Довгожитель щодня ходить до басейна, після чого одразу йде до бані. «Я зараз на «Динамо» кожен день плаваю. О 7.30 ранку я в басейні. Час поплавав, зайшов у парну, попарився», – розповів пенсіонер.

Чоловік зізнався, що часто чує питання від інших, як йому вдається тримати себе у формі. На це він відповідає, що завжди треба чимось займатися. «А потім запитують, а як це? Звідки у тебе це? Ну як? Треба не сидіти і не стогнати, а займатися справою. В принципі, до 100 років було б, звісно, непогано (дожити, – «Главком»). Я бажаю вашим сім'ям і батькам, це я від чистого серця кажу, щоб у них було не гірше, ніж у мене. Все не так просто було. Але прожив», – резюмував 96-річний чоловік.

У коментарях під відео із довгожителем Валентином користувачі побажали йому міцного здоровʼя. Водночас вони зауважили, що пенсіонер не виглядає на свій вік, а також відзначили його зовнішній вигляд та ясний розум:

«Неймовірно 96 років! Чудово виглядає! До 100 + бажаю дожити! Приклад всім»

«Як гарно та молодо виглядає дідусь. Многії літа йому і його рідним. І телефоном вправно користується в свої 96...Судячи, що він у нього не кнопочний, респект пану».

«Який молодець! Не виглядає на 96 зовсім!»

«Дуже розумний, активний, все памʼятає, говоре дуже чітко в свої 96 років. Працювати та займатися спортом, все вірно».

«Який молодець, ще в свої роки «живчик»».

«Який ясний розум, бажаю здоровʼя».

Нагадаємо, 110-річний Джозеф Мері Артур став найстарішим чоловіком Канади. Він любить пити коньяк та читати книжки. Пенсіонер розповів, що секрет його довголіття пояснюється звичайними речами.