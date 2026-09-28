Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

«Дожити до 100 років було б непогано». 96-річний киянин розкрив секрет свого довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
96-річний пенсіонер пояснив, як він підтримує своє здоровʼя
фото: кадр із відео

Довгожитель розповів, чим займається кожного дня

96-річний киянин Валентин дав пораду українцям, як дожити до 100 років. Чоловік також розповів, що допомагає йому тримати себе у формі попри поважний вік. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки Ангеліни Пичик.

96-річний мешканець Києва Валентин зізнався, що секретом його довголіття є фізична активність. Він ніколи не сидить без діла. «Я не лінивий і працював всюди, де потрібно, скільки потрібно. І громадською роботою займався. Замість того, щоб лежати і стогнати вдома, пішов, то щось купити треба, то ще щось», – пояснив чоловік.

Довгожитель щодня ходить до басейна, після чого одразу йде до бані. «Я зараз на «Динамо» кожен день плаваю. О 7.30 ранку я в басейні. Час поплавав, зайшов у парну, попарився», – розповів пенсіонер.

Чоловік зізнався, що часто чує питання від інших, як йому вдається тримати себе у формі. На це він відповідає, що завжди треба чимось займатися. «А потім запитують, а як це? Звідки у тебе це? Ну як? Треба не сидіти і не стогнати, а займатися справою. В принципі, до 100 років було б, звісно, непогано (дожити, – «Главком»). Я бажаю вашим сім'ям і батькам, це я від чистого серця кажу, щоб у них було не гірше, ніж у мене. Все не так просто було. Але прожив», – резюмував 96-річний чоловік.

У коментарях під відео із довгожителем Валентином користувачі побажали йому міцного здоровʼя. Водночас вони зауважили, що пенсіонер не виглядає на свій вік, а також відзначили його зовнішній вигляд та ясний розум:

  • «Неймовірно 96 років! Чудово виглядає! До 100 + бажаю дожити! Приклад всім»
  • «Як гарно та молодо виглядає дідусь. Многії літа йому і його рідним. І телефоном вправно користується в свої 96...Судячи, що він у нього не кнопочний, респект пану».
  • «Який молодець! Не виглядає на 96 зовсім!»
  • «Дуже розумний, активний, все памʼятає, говоре дуже чітко в свої 96 років. Працювати та займатися спортом, все вірно».
  • «Який молодець, ще в свої роки «живчик»».
  • «Який ясний розум, бажаю здоровʼя».

Нагадаємо, 110-річний Джозеф Мері Артур став найстарішим чоловіком Канади. Він любить пити коньяк та читати книжки. Пенсіонер розповів, що секрет його довголіття пояснюється звичайними речами.

Читайте також:

Теги: пенсіонери здоров'я довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 23 по 24 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 вересня: якою буде сонячна активність
23 вересня, 05:00
З жовтня для пенсіонерів зі статусом ВПО не повинно бути додаткових вимог під час призначення, виплати та перерахунку пенсій
Пенсіонери-ВПО отримуватимуть виплати за новими правилами: що зміниться з жовтня
22 вересня, 06:05
Активність Сонця з 13 по 14 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 вересня: якою буде сонячна активність
13 вересня, 05:00
Активність Сонця з 7 по 8 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 7-8 вересня: якою буде сонячна активність
7 вересня, 05:00
Астрологічний прогноз на 5 вересня 2026 року
Дозвольте собі змінити темп: найавторитетніший гороскоп на 5 вересня 2026 року
4 вересня, 12:00
Астрологічний прогноз на 3 вересня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 3 вересня 2026 року для всіх знаків зодіаку
2 вересня, 15:05
Активність Сонця з 1 по 2 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 вересня: якою буде сонячна активність
1 вересня, 05:00
Астрологічний прогноз на 30 серпня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 30 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
29 серпня, 15:00
Величезний стовп диму над місцем трагедії було видно за багато кілометрів
Трагедія на Київщині. 34 із 37 загиблих перебували у пансіонаті для літніх людей
29 серпня, 14:47

Здоров'я

«Дожити до 100 років було б непогано». 96-річний киянин розкрив секрет свого довголіття
«Дожити до 100 років було б непогано». 96-річний киянин розкрив секрет свого довголіття
«Не ковід і не грип». Лікар заявив про поширення в Україні невідомої інфекції
«Не ковід і не грип». Лікар заявив про поширення в Україні невідомої інфекції
Вчені перевірили ефективність популярних операцій і отримали несподівані результати
Вчені перевірили ефективність популярних операцій і отримали несподівані результати
Працювала медсестрою до 80 років. Найстаріша людина Японії назвала секрет довголіття
Працювала медсестрою до 80 років. Найстаріша людина Японії назвала секрет довголіття
«Танцювала до останнього». 100-річна американка назвала незвичний секрет довголіття
«Танцювала до останнього». 100-річна американка назвала незвичний секрет довголіття
Науковці виявили генетичну мутацію, яка підвищує ризик розвитку раку легенів у 60 разів
Науковці виявили генетичну мутацію, яка підвищує ризик розвитку раку легенів у 60 разів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua