Працювала в оборонному секторі. 87-річна киянка розказала про свою пенсію

Пенсіонерка дала пораду молодому поколінню

87-річна киянка, яка понад 30 років працювала в оборонному секторі, розкрила розмір своєї пенсії. Жінка розповіла, на що витрачає гроші. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки Ангеліни Пичик.

Жінка народилася у 1939 році. За словами киянки, діти та онуки допомагають їй сплачувати рахунки за квартиру. Водночас продукти пенсіонерка купує собі сама. Киянка працювала 31 рік в оборонній сфері, а також вісім років на швейній фабриці. Нині розмір її пенсії скадає 6 500 грн.

Також 87-річна жінка розповіла, що робить для того, щоб почуватися краще. Щодня вона проходить близько 3-4 кілометрів. На запитання, що б вона побажала сучасній молоді, жінка відповіла: «Молодь дуже гарна, мені вона дуже подобається».

У Києві жінка мешкає вже 69 років. Вона згадала, як у дитинстві боялася німців під час Другої світової війни. Також вона розповіла, що під час репресій її родина втратила все майно. «Ми потрапили в репресію, тоді було погано. Вони в нас усе забрали. У 1952 році не було що їсти. Було погано. Якби не бабуся, мамина мама, то, звісно, я не знаю», – зазначила вона.

Нагадаємо, доктор фізико-математичних наук, професор Георгій Фінін з Києва підкорив мережу. Колишній викладач розкрив розмір своєї пенсії та розповів про особисте життя. Він працював директором «Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» у 2015-2017 роках, а також був першим проректором екологічної академії.

До слова, 82-річна пенсіонерка з Києва розкрила розмір своєї пенсії. Жінка зізналася, чи вистачає їй виплат на життя у столиці. Киянка розповіла, що раніше працювала викладачкою у Київському політехнічному інституті. Вона викладала за напрямом теоретичної електротехніки. За словами колишньої викладачки, вона отримує «гідну» пенсію, якої їй вистачає на життя.