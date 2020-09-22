90-летний Григорий Чапкис женился на младшей на полвека женщине



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Известный украинский хореограф Григорий Чапкис

Молодая избранница стала четвертой женой хореографа

Известный украинский хореограф Григорий Чапкис в четвертый раз женился.

Так, избранницей легендарного 90-летнего танцовщика стала младшая на 52 года женщина, имени которой звезда не рассекретил. Об этом артист рассказал во время четвертого прямого эфира шоу «Танцы со звездами».

«2020 год сыграл главную роль в истории моей жизни. Во-первых, я отпраздновал 90-летие и моя жизнь возобновилась, я женился в этом году. И я приобрел квартиру. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни», - поделился знаменитость.

Заметим, хореограф был трижды женат. Вместе со своими двумя детьми и внуками Чапкис основал целый мировой танцевальный бренд — «Чапкис-денс». Старшая дочь Лилия руководит балетной школой в Италии, а сын Грегор — в Сан-Франциско. Внучка Анна стала итальянской кинозвездой и моделью, а у младшей, Виктории, есть своя школа танцев.

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