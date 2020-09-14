«Танцы со звездами»: кто покинул шоу в третьем эфире



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По сумме баллов от судей и зрительского голосования последнюю позицию заняла пара Славы Каминской и Дмитрия Дикусара

На канале «1+1» состоялся третий прямой эфир обновленного сезона проекту «Танцы со звездами».

Темой третьего прямого эфира шоу стала любовь. Так все пары на паркете демонстрировали серьезные чувства. Однако, все же одной из пар не удалось достучаться до сердец зрителей.

Так, на этот раз зоны риска попали участники: Арам Арзуманян и Тоня Руденко; alyona alyona и Юрий Гурич и Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром.

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект со слезами на глазах оставили Слава Каминская и Дмитрий Дикусар, которые выполнили чувственный контемп под песню Ирины Билык «Нас нет».